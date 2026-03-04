Cómo eliminar el molesto chirrido de las puertas de la casa usando ingredientes naturales

Paso a paso: cómo eliminar el chirrido de las puertas de la casa

A nadie le gusta despertar en la mañana y escuchar un chirrido agudo y molesto, que encima despierta a los otros miembros de la casa.

Para evitar estos ruidos en las puertas, solo hay que tener en cuenta dos cosas: limpieza y lubricación. Para cada truco vas a necesitar un ingrediente cotidiano que seguramente tienes en casa.

bisagras Realiza una limpieza y lubricación de las bisagras cada cierto tiempo.

El primer truco para eliminar el chirrido de las puertas consiste en frotar una barra de jabón en la bisagra de la puerta. Los aceites naturales del jabón lubrican el metal y eliminan el chirrido.

para eliminar el chirrido de las consiste en frotar una barra de jabón en la bisagra de la puerta. Los aceites naturales del jabón lubrican el metal y eliminan el chirrido. Otra opción es utilizar vaselina para lubricar las bisagras. La vaselina es una sustancia popular altamente utilizada en trucos de cosmética. Mantiene la lubricación en las puertas durante más tiempo.

durante más tiempo. Una opción un poco más grasosa y sucia, pero que puede sacarte de apuros, consiste en colocar un poco de manteca en las bisagras de las puertas .

. Las velas de parafina funcionan muy bien para engrasar y lubricar.

Finalmente, puedes realizar un truco con aceite de cocina para engrasar las bisagras y con un poco de vinagre blanco para limpiarlas, eliminar el polvo y el óxido.

Consejos para limpiar las puertas de madera de la casa

limpiar puerta Utiliza vinagre, bicarbonato y productos naturales para limpiar las puertas.

Limpiar las puertas de aluminio o acero es bastante más simple que limpiar las de madera; solo basta con frotar un paño con un poco de agua y vinagre.

Para limpiar las puertas de madera, lo ideal es colocar una pasta de bicarbonato de sodio con un poco de jabón líquido y refresgar con una esponja suave.

También puedes colocar un poco de aceite de oliva y jugo de limón para dar brillo a la madera. Limpia picaportes, bisagras y marcos de las puertas.