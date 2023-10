¿Cómo aplicar la Ley de atracción y qué tan efectiva es?

ley-de-atraccion.jpg_1902800913.webp ¿Cómo usar la Ley de atracción y qué tan efectiva es para cumplir los sueños?

¿Qué es la Ley de atracción?

En principio, es importante destacar que no es magia ni brujería. La Ley de atracción es una ley universal que afirma que las personas atraen a su vida todo aquello en lo que centran sus pensamientos y energía.

Inicialmente, la teoría fue formulada por el norteamericano William Walker Atkinson, pionero del "Nuevo Pensamiento". Con el transcurso del tiempo, trascendió a nivel mundial gracias al libro "El secreto" (2006), de la escritora autraliana Rhonda Byrne.

atraccion ojo.jpg La ley de atracción fue formulada por William Walker Atkinson, pionero del "Nuevo Pnesamiento".

Según los expertos en la Ley de atracción, creás o no en ella, existe igual. Es decir, está presente en cada momento de la vida y no es posible detenerla aunque quieras o no le prestés atención.

¿En qué consiste la Ley de atracción? La teoría sostiene que pensar en positivo, estar centrados y creer que todo es posible, es clave para abir puertas a nuevas posibilidades. De hecho, su lema es: todo lo que pensamos (bueno o malo) sucede.

Por eso, al estar atentos a esos pensamientos, tu vida puede cambiar. Esto es porque vas a vibrar en la misma frecuencia que el Universo, que se encargará de cumplir tus deseos.

¿Cómo usar la Ley de atracción?

La propuesta de esta teoría es: pedir, creer, recibir y agradecer. Pero para lograr atraer lo que anhelás, es muy importante modificar el chip de tu pensamiento, tratar de dejar lo negativo de lado y pensar de manera positiva (rescatando lo mejor que tenga cada situación y trabajando para modificarla a tu favor).

Pasos de la Ley de atracción:

Indicá el sitio : debés tener claro lo que querés. Mientras más específico seás, mejor.

: debés tener claro lo que querés. Mientras más seás, mejor. Manifestá lo que querés al Universo : una de las maneras más efectivas es visualizando la situación en detalle, con precisión, viéndote involucrado en ella. También es ideal visualizar cómo te sentís frente a esa situación. Evitá enfocarte en lo que no querés que pase .

: una de las maneras más efectivas es en detalle, con precisión, viéndote involucrado en ella. También es ideal frente a esa situación. . Repetí el proceso todos los días.

Sé agradecido/a: llevá un diario o agenda en el que anotés todo lo positivo y bueno que te suceda y cotidianamente agradecele al Universo.

¿Es efectiva la Ley de atracción?

Según varios estudios realizados, las personas optimistas son más felices, tienen éxito en la vida y gozan de buena salud. Además, cuentan con los recursos necesarios para que el impacto de sus fracasos no sea tan profundo.

La Ley de atracción invita a ver el mundo desde una perpectiva más abierta, a practicar y fomentar la empatía y a ser más compasivos. Entonces, según afirman, practicar esta ley nos hará sentir mejor en todo sentido.