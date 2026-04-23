Cómo ahuyentar a las garrapatas de tu perro usando cáscaras de pomelo: repelente casero efectivo

Las garrapatas representan una de las mayores amenazas para el bienestar de tu mascota, ya que no solo provocan irritaciones locales y anemia en casos graves, sino que actúan como vectores de enfermedades potencialmente mortales como la erliquiosis o la babesiosis.
En el caso de los perros, lo cierto es que muchas personas recurren a numerosos elementos caseros para al menos intentar ahuyentarlas, y una cáscara es la principal protagonista.
Cómo ahuyentar a las garrapatas de tu perro usando cáscaras de pomelo
El uso de cítricos en la higiene animal no es casualidad. El secreto reside en la composición química de la cáscara del pomelo, que es rica en aceites esenciales y compuestos como el limoneno.
Mientras que para los humanos el aroma es cítrico y refrescante, para las garrapatas funciona como un potente repelente neurotóxico que las obliga a mantenerse alejadas de, en este caso, tu perro.
Para que este repelente sea realmente útil en la lucha contra las garrapatas, la forma de aplicación es clave. Rocía el pelaje de tu perro de manera uniforme, haciendo hincapié en los puntos calientes.
Es fundamental realizar esta acción antes de cada paseo, especialmente si frecuentas zonas de vegetación alta. Al ser un producto natural, su efecto es menos duradero que el de un producto químico, por eso debes ser constante.
Cómo preparar este repelente con pomelo paso a paso
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Recolección de ingredientes: necesitarás las cáscaras de 3 piezas de pomelo (preferiblemente frescas para conservar sus aceites) y un litro de agua destilada o del grifo.
Infusión concentrada: introduce las cáscaras en el agua y llévala a ebullición. Cuando el agua comience a hervir, baja el fuego al mínimo y deja que la mezcla se cocine durante aproximadamente 60 minutos. Este proceso de cocción lenta es vital para que las propiedades del pomelo pasen al líquido.
Reposo y filtrado: una vez transcurrido el tiempo, apaga el fuego y deja enfriar la preparación por completo. Cuela el líquido para eliminar restos sólidos y viértelo en un envase con atomizador.