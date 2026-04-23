Cómo ahuyentar a las garrapatas de tu perro usando cáscaras de pomelo: repelente casero efectivo

Cómo ahuyentar a las garrapatas de tu perro usando cáscaras de pomelo

El uso de cítricos en la higiene animal no es casualidad. El secreto reside en la composición química de la cáscara del pomelo, que es rica en aceites esenciales y compuestos como el limoneno.

Mientras que para los humanos el aroma es cítrico y refrescante, para las garrapatas funciona como un potente repelente neurotóxico que las obliga a mantenerse alejadas de, en este caso, tu perro.

mascota, garrapatas Debes aplicar este remedio casero en las zonas calientes de tu mascota.

Para que este repelente sea realmente útil en la lucha contra las garrapatas, la forma de aplicación es clave. Rocía el pelaje de tu perro de manera uniforme, haciendo hincapié en los puntos calientes.

Es fundamental realizar esta acción antes de cada paseo, especialmente si frecuentas zonas de vegetación alta. Al ser un producto natural, su efecto es menos duradero que el de un producto químico, por eso debes ser constante.

Cómo preparar este repelente con pomelo paso a paso