Cómo ahuyentar a las cucarachas de casa usando un poco de ruda: repelente casero efectivo

Con la llegada de las altas temperaturas, las cucarachas comienzan a aparecer en casa, llamadas por diferentes condiciones como la humedad o la presencia de algunos alimentos. Ante esto, son muchas las personas que recurren a numerosos elementos caseros para evitarlas.
Con un poco de ruda, puedes ahuyentar a las cucarachas de casa. ¿Cómo utilizarla y por qué es efectiva?
En este contexto, uno de los más utilizados es la ruda, que espanta a las cucarachas por su aroma intenso y penetrante, que resulta desagradable para estos insectos.
Cómo ahuyentar a las cucarachas de casa usando un poco de ruda
Para ahuyentar cucarachas con ruda, usa su fuerte aroma colocando hojas secas en saquitos en alacenas y fregaderos, o haz un spray concentrado con infusión de ruda y agua para rociar en zonas críticas.
Por supuesto, también sirve colocar una maceta de ruda fresca en la entrada de tu casa o de la cocina, que suele ser el lugar favorito de las cucarachas.
Cabe destacar que ningún repelente es suficiente si no mantienes la limpieza, evitas restos de comida y no solucionas la humedad de tu casa.
En el caso de que elijas las bolsitas de ruda, será mejor que las renueves cada poco tiempo para que no pierdan su aroma y mantengas su efectividad. ¿Conocías este repelente casero?
Cómo preparar la infusión con ruda para eliminar las cucarachas de casa
- Ingredientes: Necesitarás 200 gramos de hojas de ruda fresca (puedes añadir también salvia para potenciar el efecto) y 1 litro de agua.
- Hervir el agua: Calienta el litro de agua hasta que esté casi hirviendo.
- Añadir la ruda: Incorpora las hojas de ruda al agua caliente.
- Infusionar: Tapa el recipiente y deja reposar la mezcla durante al menos 10 minutos para que libere sus compuestos.
- Enfriar y colar: Deja que la infusión se enfríe completamente. Una vez fría, cuélala para separar las hojas del líquido.
Una vez que tengas el líquido, será mejor que lo rocíes en aquellas áreas donde has avistado cucarachas en el último tiempo. Si esto no funciona, será mejor que te contactes con un especialista en plagas.