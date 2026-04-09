Cómo abrir una lata sin abrelatas: el truco fácil con cuchara que es tendencia y funciona siempre

Es que existe una manera muy sencilla y accesible que permite abrir una lata de conserva utilizando un utensilio que todos tenemos a mano: una cuchara. Precisamente, este procedimiento casero se basa en aplicar presión y fricción sobre el borde de la lata hasta debilitar el metal y así poder abrirlo.

Abrir una lata sin abrelatas.jpg El truco sencillo para abrir una lata sin abrelatas en casa.

El truco para abrir una lata sin abrelatas en simples pasos

Apoyar la cuchara: colocar la punta de la cuchara sobre el borde interior de la tapa de la lata.

Frotar con presión: realizar movimientos rápidos hacia adelante y hacia atrás, presionando sobre el aluminio hasta que el material comience a ceder.

Perforar y cortar: una vez generado un pequeño orificio, introducir la punta de la cuchara y continuar el movimiento para ir cortando el borde hasta abrir la lata.

Abrir una lata sin abrelatas (1).jpg El método para abrir una lata utilizando solo una cuchara. Funciona.

Este truco a la hora de elaborar un almuerzo o una cena no solo resulta práctico en situaciones imprevistas, sino que también se convierte en una solución confiable cuando no se dispone de las herramientas específicas, permitiendo acceder al contenido de la lata de manera rápida y sin costo adicional. Aunque siempre con extremo cuidado.