Cómo abrir una lata sin abrelatas: el truco fácil con cuchara que es tendencia y funciona siempre

Quedarse sin un abrelatas justo en el momento de preparar una comida es una situación muy incómoda y que a miles de personas les ha ocurrido, ya sea en casa o durante una salida como a un camping, por ejemplo. Pero, afortunadamente, si esto te ocurre a no desesperarse porque hay un truco práctico que aporta la solución y está más al alcance de lo que podemos imaginar.
Es que existe una manera muy sencilla y accesible que permite abrir una lata de conserva utilizando un utensilio que todos tenemos a mano: una cuchara. Precisamente, este procedimiento casero se basa en aplicar presión y fricción sobre el borde de la lata hasta debilitar el metal y así poder abrirlo.
El truco para abrir una lata sin abrelatas en simples pasos
- Apoyar la cuchara: colocar la punta de la cuchara sobre el borde interior de la tapa de la lata.
- Frotar con presión: realizar movimientos rápidos hacia adelante y hacia atrás, presionando sobre el aluminio hasta que el material comience a ceder.
- Perforar y cortar: una vez generado un pequeño orificio, introducir la punta de la cuchara y continuar el movimiento para ir cortando el borde hasta abrir la lata.
Este truco a la hora de elaborar un almuerzo o una cena no solo resulta práctico en situaciones imprevistas, sino que también se convierte en una solución confiable cuando no se dispone de las herramientas específicas, permitiendo acceder al contenido de la lata de manera rápida y sin costo adicional. Aunque siempre con extremo cuidado.
Importantes recomendaciones de seguridad
Aunque el método es efectivo, es fundamental manipular la cuchara con precaución, ya que los bordes de la lata pueden volverse filosos y ocasionar un corte. Entonces se recomienda realizar el procedimiento con mucho cuidado y mantener los elementos fuera del alcance de los niños, siempre.