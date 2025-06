La sílice, en general, no daña las paredes del hogar porque es un componente común en muchos materiales de construcción como la arena, el vidrio y el cemento, y su forma amorfa (no cristalina) no es típicamente dañina.

Por esto último, si vas a utilizar pasta de dientes con el fin antes mencionado, se recomienda que utilices exclusivamente una pasta de dientes con este material.

Además de sellar grietas y agujeros, la pasta de dientes puede ser útil para limpiar manchas en la pared, especialmente si son superficiales.

truco casero, hogar.jpg Colocar pasta de dientes en la pared: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por último, y no menos importante, la pasta de dientes en la pared puede ser muy útil para fijar elementos a la misma de manera temporal.

Los riesgos a la hora de realizar este truco

Si bien la pasta de dientes es un elemento útil en todas las situaciones mencionadas anteriormente, debes de saber que no es un método convencional, y los riesgos a la hora de utilizarla en las paredes pueden ser los siguientes: