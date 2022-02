Clausuraron el jardín de infantes donde la directora maltrataba a los menores

Directora-de-jardin-de-infantes-denunciada-por-golpear-a-menores.jpg

La vecina, preocupada por los gritos y llantos que escuchaba, decidió agarrar su celular y registrar la situación que se vivía a diario en el establecimiento y desde su ventana grabó unos 40 videos de maltrato por parte de las docentes, mientras que además aportó un crudo testimonio de lo que sucedía en la institución.

"Un día vi cómo pateaba a una nena en el piso como si fuera una bolsa", describió la mujer en "De 12 a 14 (El Tres)", a la vez que añadió: "Yo había grabado varios videos, pero no eran tan graves. En el último tiempo estaba desquiciada, nos despertaban los gritos de ella, les hacía cualquier cosa a los chicos".

Luego relató qué pasó cuando decidió denunciar los hechos: "Un día fui a hablar con ella porque no soportaba más los gritos y ahí por la ventana vi que zamarreaba a un chico. Ahí no aguanté más, la insulté y le dije que la iba a denunciar. Se me quedó mirando y no me dijo nada".

Video: filman a una directora maltratando niños en un Jardín

Los padres notaron cambios en la forma de ser de los menores

De acuerdo al testimonio de los padres, en las últimas semanas comenzaron a notar algunos cambios en la forma de ser de los menores y el papá de uno de lo niños dijo: "A mi hijo por momentos le costaba venir, ahora por cualquier cosa que hacen piden perdón y hay chicos que han sufrido retrocesos, que estaban dejando los pañales y ahora volvieron a usarlos".

Por su parte, la mamá de una niña de 18 meses que desde hace un tiempo no se quiere dejar cambiar el pañal manifestó: "Era una nena muy sonriente y feliz y empezó a ser más retraída y tímida.

En un video se ve como le arrancan de la mano un juguete y en otro como no le quieren dar galletitas".

"La agresora principal siempre es la directora, pero en uno de los videos se ve a una de las maestras levantando del brazo un metro a mi hija y tirándola para otro lado", añadió el padre de la bebé de un año y medio.

El municipio tomó la medida de clausurar el establecimiento educativo luego de que se difundieran los videos donde se ven los golpes de la directora a los menores y el objetivo es "preservar la integridad de los niños y niñas", aseguraron autoridades municipales.

Fuente NA.