Cientos de consultas de mendocinos para irse a Italia

La funcionaria, en diálogo con Carna Scandura y Carlos Hernández, aclaró que "el el consulado se encuentra cerrado al público por las medidas de aislamiento y el otorgamiento de turnos está suspendido".

"Trabajamos desde adentro con consultas por correo electrónico y por teléfono. Y sí, en los últimos tiempos hemos notado el crecimiento de las preguntas para el reconocimiento de la ciudadanía italiana. No podría dar el número exacto, pero son cientos de consultas semanales", reveló Alba

Hay muchos pedidos de jóvenes que quieren irse a trabajar al exterior. Quieren irse a cualquier lugar de Europa, no sólo a Italia, también a España. Algunos son los que ya tienen especializaciones o profesionales, otros cuentan con familares o ya tuvieron una experiencia previa en Italia. También hay muchos chicos que tienen un contrato deportivo

Los requisitos

No es complicado obtener la ciudadanía italiana, lo que permite acceder al pasaporte comunitario que a su vez facilita llegar a Europa. "La ciudadanía se puede obtener fácilmente si se tiene un abuelo o tatarabuelo nacido en Italia. No hay límites para los descendientes, siempre que nadie de la cadena familiar haya renunciado a la ciudadanía", explicó la vicecónsul.

"Hicimos la digitalización de actas y expedientes, lo que va a facilitar todos los trámites cuando podamos reabrir, algo que aún no sabemos cuándo ocurrirá. En el momento que eso pase atenderemos primero los turnos que en su momento fueron suspendidos y que son 1.900", indicó Di Giamberardino,

Para entrar a Italia, dijo Alba que "tiene que haber un motivo. No se puede entrar por turismo. Tiene que haber un contrato de trabajo o deportivo, una beca, problema grave de salud que requiera hospitalización, pero -repito- no por turismo. Con pasaporte italiano pueden entrar todos pero los que no lo tienen necesitan un motivo válido".