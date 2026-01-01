Científicos observaron dentro del volcán más activo: esto es lo que vieron

popocatepetl Este volcán es uno de los más activos del mundo.

La importancia de conocer el interior del volcán

Este nivel de detalle resulta vital para la gestión de riesgos y la seguridad civil, dado que el "Popo" se encuentra en fase eruptiva constante desde 1994. En un radio de 100 kilómetros alrededor del cráter habitan aproximadamente 25 millones de personas, incluyendo la densa población de la capital del país. La información recabada ayuda a explicar las razones físicas detrás de ciertos fenómenos y podría ser clave para refinar los protocolos de emergencia ante una eventual erupción de mayor magnitud.

El trabajo de campo presentó desafíos logísticos considerables para el grupo académico. Las labores incluyeron ascensos frecuentes a más de 4.000 metros de altura cargando equipos pesados, baterías y computadoras. Además de la fatiga física, el equipo debió sortear peligros latentes como la caída de ceniza caliente, la presencia de "bombas volcánicas" (rocas de gran tamaño expulsadas por explosiones previas) y las inclemencias del tiempo que a menudo dañan los sensores instalados en las laderas.

La investigación no concluye simplemente con la obtención de las imágenes tridimensionales actuales. Los expertos señalan que el estudio ha generado nuevas interrogantes, especialmente sobre por qué la sismicidad es más abundante en sectores específicos del macizo. Mantener la vigilancia y el análisis de datos en este laboratorio natural es fundamental para anticipar cambios en el comportamiento del gigante y proteger a las comunidades aledañas que conviven diariamente con el riesgo.