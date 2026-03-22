Científicos de Finlandia descubren que la cáscara de cebolla puede hacer que los paneles solares sean más resistentes

¿El resultado? Una barrera que protege contra la radiación ultravioleta, la humedad y la degradación progresiva que afecta a los materiales fotovoltaicos con el tiempo. En términos simples: paneles que duran más, mantienen su eficiencia por más tiempo y requieren menos mantenimiento.

Ciencia (4)

Las aplicaciones de las cáscaras de cebolla

Este avance se inscribe dentro del campo de la energía solar fotovoltaica, donde uno de los principales desafíos no es solo generar energía, sino conservar la eficiencia de los dispositivos a lo largo de los años. Factores como el clima, la contaminación o la exposición prolongada al sol pueden reducir significativamente el rendimiento de un panel. Por eso, encontrar soluciones de protección accesibles y sostenibles es clave.

Según investigaciones difundidas en revistas como Solar Energy Materials and Solar Cells, el uso de biomateriales como recubrimientos está ganando terreno frente a alternativas sintéticas más costosas y menos ecológicas. En ese contexto, la cáscara de cebolla aparece como una opción prometedora: abundante, biodegradable y sorprendentemente eficaz.

Su aplicaciones potenciales son