El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, demuestra con imágenes la complejidad del arte corporal a la que llegaba esta cultura precolombina. "Nuestro trabajo de obtención de imágenes implicó escanear una línea láser de un lado a otro sobre los restos humanos momificados en una habitación oscura", explicó el arqueólogo Michael Pittman de la Universidad China de Hong Kong.

Un gran estudio arqueológico

tatuajes.webp Una nueva técnica permitió llegar al descubrimiento.

Mediante este nuevo método, los arqueólogos investigaron tatuajes de 100 momias, que se encuentran en el Museo Arqueológico Arturo Ruiz Estrada. La LSF les permitió ver con gran detalle las formas geométricas, de animales e intrincados diseños que llevaban en la piel.