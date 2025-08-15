Inicio Sociedad Ave
"Chorlito": el ave que inspiró una de las frases más usadas en español

¿Has escuchado la popular frase "cabeza de chorlito"? De seguro sí, pero casi nadie sabe a qué se debe esta expresión ni cuáles son las características del ave

Martina Baiardi
¿Alguna vez escuchaste o repetiste la popular expresión "cabeza de chorlito"? Pues bien, el Chorlito es una ave de tamaño mediano que fue descrita originalmente por el zoólogo Mathurin Jacques Brisson, biólogo y filósofo francés, cuando corría el año 1760. Tiempo después nace la popular frase.

Chorlito: el ave que dio origen a una popular frase

En el idioma español existen muchas frases populares cuyo origen a veces se pierde en el tiempo, pero una de las más conocidas es “cabeza de chorlito”. Esta expresión se utiliza para describir a alguien distraído, despistado o con poca capacidad de concentración. Lo que pocos saben es que su origen proviene de un pequeño y ágil pájaro: el chorlito.

Esta ave se destaca por su aspecto físico y llamativo comportamiento

Esta ave se destaca por su aspecto físico y llamativo comportamiento

El chorlito es un ave de tamaño reducido. Su nombre científico es Pluvialis, proveniente de la familia Charadriidae, que se caracteriza por ser un género de aves que integra 4 especies: Pluvialis apricaria, Pluvialis fulva, Pluvialis dominica y Pluvialis squatarola. Estas aves, conocidas popularmente como Chorlitos o Chorros, están ampliamente distribuidas en Europa, Asia y el norte de América del Norte.

De cuerpo redondeado, patas finas y un pico corto, estas aves son expertas en camuflarse con el entorno gracias a su plumaje moteado.

Se alimentan de insectos, crustáceos y pequeños invertebrados que capturan con gran rapidez, lo que les exige moverse constantemente y estar en alerta. Sin embargo, su comportamiento inquieto y sus rápidos movimientos de cabeza fueron clave para que naciera la conocida frase.

El origen de la frase “cabeza de chorlito”

La expresión proviene de la observación de esta ave en su hábitat natural. Los chorlitos, debido a su nerviosismo, parecen no detenerse nunca, moviendo la cabeza de un lado a otro como si no prestaran atención a nada en particular. Esta actitud se interpretó como una falta de reflexión o de serenidad, y así se empezó a utilizar la frase para describir a las personas que actúan sin pensar o que son fácilmente distraídas.

persona distraida
La frase, usada generalmente para referirse a una persona distraída, ingenua o con poca capacidad de atención, surge por el casco pequeño del pájaro en comparación con su cuerpo

La frase, usada generalmente para referirse a una persona distraída, ingenua o con poca capacidad de atención, surge por el casco pequeño del pájaro en comparación con su cuerpo

Es decir, es usada generalmente para referirse a una persona distraída, ingenua o con poca capacidad de atención, surge tanto por el casco pequeño del pájaro en comparación con su cuerpo, lo que se asociaba simbólicamente con la "falta de inteligencia", como por su supuesta actitud algo nerviosa y/o despistada, que este animalito plumífero suele mostrar en su entorno natural.

Curiosidades sobre el chorlito

Según AZ animals, sus características más peculiares son:

  • Existen más de 60 especies de chorlitos en todo el mundo.
  • Son aves migratorias, capaces de recorrer miles de kilómetros en cada temporada.
  • Su visión es tan aguda que pueden detectar pequeños movimientos a gran distancia.
  • A pesar de su aparente distracción, son muy astutos a la hora de evitar depredadores, gracias a su camuflaje y movimientos rápidos.
  • Aunque son presas valiosas para depredadores más grandes en la naturaleza
  • Anidan en el suelo y la hembra es la encargada de poner entre 3-4 huevos que ambos padres incuban.

