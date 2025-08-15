"Chorlito": el ave que inspiró una de las frases más usadas en español

De cuerpo redondeado, patas finas y un pico corto, estas aves son expertas en camuflarse con el entorno gracias a su plumaje moteado.

Se alimentan de insectos, crustáceos y pequeños invertebrados que capturan con gran rapidez, lo que les exige moverse constantemente y estar en alerta. Sin embargo, su comportamiento inquieto y sus rápidos movimientos de cabeza fueron clave para que naciera la conocida frase.

El origen de la frase “cabeza de chorlito”

La expresión proviene de la observación de esta ave en su hábitat natural. Los chorlitos, debido a su nerviosismo, parecen no detenerse nunca, moviendo la cabeza de un lado a otro como si no prestaran atención a nada en particular. Esta actitud se interpretó como una falta de reflexión o de serenidad, y así se empezó a utilizar la frase para describir a las personas que actúan sin pensar o que son fácilmente distraídas.

persona distraida La frase, usada generalmente para referirse a una persona distraída, ingenua o con poca capacidad de atención, surge por el casco pequeño del pájaro en comparación con su cuerpo

Curiosidades sobre el chorlito

