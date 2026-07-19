China pone a trabajar miles de patos en sus campos: eleva la calidad de manera sorpréndete con estos animales

Este método permite disminuir el uso de pesticidas, reducir costos de producción y obtener cultivos más sostenibles. Además, el movimiento constante de los patos ayuda a oxigenar el agua de los arrozales y dificulta el crecimiento de malezas, creando un equilibrio natural que favorece el desarrollo de las plantas.

Los patos en China

Aunque existen experiencias similares en otros países asiáticos, China es la nación que más ha impulsado esta práctica y la ha convertido en un símbolo de su agricultura sostenible. El sistema demuestra que, en algunos casos, las soluciones más innovadoras no requieren grandes avances tecnológicos, sino aprovechar los procesos de la naturaleza para producir alimentos de manera más eficiente y respetuosa con el medioambiente.

La ventaja no termina en el cultivo. Cuando termina la temporada del arroz, los agricultores pueden aprovechar los propios patos como fuente adicional de alimento o ingresos, creando un sistema donde una misma actividad produce varios beneficios. Aunque parece una innovación moderna, el uso de patos en los campos de arroz tiene raíces antiguas en Asia. Durante generaciones, agricultores chinos combinaron la cría de animales con la producción agrícola siguiendo un principio conocido como agricultura integrada, donde los residuos de una actividad sirven para beneficiar a otra.