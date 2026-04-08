China construyó la barrera marítima más grande del mundo movilizando 1.400 barcos en una red de más de 200 millas

Analistas creen que no era trabajo, sino ensayo militar. Una milicia marítima disfrazada de rutina civil. Un mensaje sin disparos. Un ensayo de bloqueo, quizás hacia Taiwán o Japón. En ese silencio ordenado, China mostró cómo se controla el mar sin guerra abierta, pero con una estrategia que inquieta.

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El movimiento de barcos de China

Muchos de esos barcos están subsidiados por el Estado de China, incluso cuando no pescan. Reciben beneficios por permanecer en zonas estratégicas, lo que convierte la presencia en una herramienta política más que económica.

Además, no operan solos. Suelen estar respaldados a distancia por la guardia costera china, que aparece solo si hay tensión directa, manteniendo esa “zona gris” difícil de responder sin escalar el conflicto.

Estas maniobras también sirven como entrenamiento logístico. Practican coordinación, resistencia en el mar y comunicación sin exponerse. No es solo intimidación, es preparación. Una forma de ensayar control territorial militar sin declarar nunca una guerra.