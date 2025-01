Cheque estímulo FFESP: ¿Qué sucede con el pago de 725 dólares si no declaré una cuenta bancaria?

Aquellos que no tienen una cuenta bancaria y, en consecuencia, dejaron el espacio en blanco, sí cobrarán los 725 dólares del cheque estímulo, pero lo harán a través de cheques físicos que llegarán a la dirección registrada por el Departamento de Ingresos de California.

cheque.jpg Beneficiarios del Sacramento Family First Economic Support Pilot (FFESP) también pueden recibir el cheque por correo.

Recuerda que para integrar el Sacramento Family First, tu familia debe tener un ingreso menor al 200% del umbral de pobreza federal (FLP). Además, esto variará según la cantidad de integrantes que viven en tu hogar:

2 personas: 40 mil 880 dólares

3 personas: 51 mil 640 dólares

4 personas: 62 mil 400 dólares

5 personas: 73 mil 160 dólares

6 personas: 83 mil 920 dólares

7 personas: 94 mil 680 dólares

8 personas: 105 mil 440 dólares

Por otro lado, las autoridades aseguran que los beneficiados dejarán de cobrar el cheque estímulo si la familia se muda fuera de California antes de completar los 12 meses del programa. Por lo tanto, si quieres continuar recibiendo el pago de 725 dólares, deberás seguir viviendo dentro de este territorio.

Aunque, más allá de estos datos, no se descartan cambios en la forma de aplicar al Sacramento Family First Economic Support Pilot (FFESP). Es que en el sitio web del programa se exhibe una leyenda con la frase: “El programa piloto de apoyo económico de Family First se encuentra en proceso de actualización. Pronto habrá más información disponible”.