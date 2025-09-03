Chau a la gripe y el resfrío: qué bebidas tomar para aumentar las defensas y no enfermarse

En este sentido, lo que comamos o tomemos no afectará a la duración de la infección, pero algunas bebidas pueden ayudarnos a que el cuerpo disponga de los nutrientes necesarios para curarse y a sobrellevar los síntomas. Te contamos todos los detalles.

niña resfriada La gripe y el resfriado son dos tipos de infecciones de las vías respiratorias altas. Ambos son causados por virus. Pero la gripe no es lo mismo que el resfriado

Las bebidas que refuerzan las defensas contra la gripe y el resfrío

Hay bebidas que no solo aportan calor al cuerpo, sino que también contienen antioxidantes y vitaminas que contribuyen a mejorar la respuesta inmunitaria, por ejemplo:

Té verde: es rico en catequinas, ayuda a combatir virus y bacterias.

Té de jengibre con limón y miel: combina propiedades antiinflamatorias, vitamina C y efectos antibacterianos.

Infusión de equinácea: tradicionalmente usada para prevenir resfriados y acortar su duración.

Por otro lado, el consumo de frutas y verduras frescas en forma de jugos naturales o batidos es una excelente manera de obtener nutrientes esenciales:

Jugo de naranja y zanahoria: alto en vitamina C y betacarotenos, fortalece las defensas. Un estudio demostró que consumir 250 ml diarios de jugo de zanahoria mejora las defensas antioxidantes del cuerpo y no altera los niveles de colesterol ni triglicéridos.

Batido de frutos rojos: arándanos, frutillas y moras son antioxidantes que ayudan al sistema inmunitario.

Licuado verde (espinaca, manzana y apio): aporta hierro, fibra y vitaminas que energizan el organismo.

bebidas contra el resfrio Aunque el clásico licuado verde suele liderar las preferencias, el jugo de zanahoria y naranja se posiciona como una opción poderosa por sus múltiples beneficios nutricionales

El intestino es clave para la inmunidad. Por eso, las bebidas que contienen probióticos naturales favorecen la flora intestinal y fortalecen el sistema defensivo:

Kéfir: rico en bacterias beneficiosas.

Kombucha: té fermentado que aporta probióticos y antioxidantes.

Yogur bebible natural: fuente de calcio y microorganismos que protegen la salud.

Aunque a veces se subestime, mantenerse hidratado es esencial para que el organismo funcione correctamente. El agua ayuda a eliminar toxinas, favorece la oxigenación de las células y mantiene las mucosas hidratadas, lo que previene la entrada de virus y bacterias.

Cuál es la diferencia entre la gripe y un resfrío

Tanto la gripe como el resfrío son más frecuentes en los meses fríos. En Argentina, el pico de casos suele darse entre mayo y septiembre, coincidiendo con el otoño y el invierno. Las bajas temperaturas, la mayor permanencia en espacios cerrados y la baja ventilación favorecen la circulación de estos virus.

En este sentido, el resfrío común es una infección viral leve del tracto respiratorio superior. Se transmite por contacto directo con una persona infectada o superficies contaminadas. Aunque se trata de una molestia muy particular, es una afección benigna que suele durar pocos días y rara vez genera complicaciones. En cambio, la gripe, es una infección viral más fuerte que el resfrío. Está causada por los virus influenza A o B y sus síntomas aparecen de manera repentina.