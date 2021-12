Chacho Puebla, uno de los mejores publicistas del mundo, viene a dar una charla de creatividad

Chacho Puebla trabajó en Mendoza casi 5 años, fundó el Círculo de Creativos local y se fue a vivir a Santiago de Chile. Luego se desempeñó en varias agencias, manejando clientes nacionales, latinoamericanos e internacionales. Durante su carrera ha ganado más de 300 premios en festivales a nivel mundial, entre los que se destacan 41 leones en Cannes, uno de los premios a la publicidad más importante del mundo.

En 2005, fue invitado para sumarse a Leo Burnett Lisboa en Portugal, donde reside actualmente. Después de trabajar en la agencia por 2 años, fue promovido a director creativo ejecutivo y al poco tiempo logró ubicar a la firma en el puesto 10 del ránking general de agencias.

Bajo su dirección creativa, Leo Burnett Lisboa llegó a estar en el top 5 mundial, según Creativity de Advertising Age y en el 2009 fue elegida como la mejor agencia iberoamericana, según El Ojo de Iberoamérica. Además ganó 3 veces consecutivas el galardón a Mejor Director Creativo de Portugal y Mejor Agencia de Portugal.

En el 2017 creó en Mendoza con Nicolás Massaccesi y Lucho Casais la cervecería 23 Ríos y en 2020 fundó junto a otros socios en Portugal la compañía Felicidad dedicada a brindar soluciones en publicidad y tecnología para "transformar negocios tradicionales en negocios de impacto sostenible".

La publicidad "Hidden Flag" fue nominada en la categoría de Titanium en Cannes Lions 2019, se llevó 3 Leones en las categorías de Outdoor, Brand Experience y PR. También fue premiada en los Premios Eficacia 2019.

The Hidden Flag | 6 activistas cuelan la bandera arcoíris en Rusia

La campaña “Be True to Your Pleasure”, para Magnum Fue premiada en El Sol 2016 así como en El Ojo de Iberoamérica.

Magnum - Be True To Your Pleasure