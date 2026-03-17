Certificado Único de Discapacidad: información importante a tener en cuenta para renovarlo

Prórrogas y vigencia automática del Certificado Único de Discapacidad

Uno de los puntos centrales es la ratificación de la prórroga automática de 12 meses para todos los CUD cuyo vencimiento original estaba previsto entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Esto significa que si un CUD vencía, por ejemplo, en marzo de 2025, su validez se extiende legalmente hasta marzo de 2026 sin necesidad de realizar trámites adicionales. Esta medida busca evitar la congestión en las Juntas Evaluadoras y garantizar que nadie pierda sus beneficios por demoras administrativas.