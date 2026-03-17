El Certificado Único de Discapacidad (CUD) le brinda a las personas con discapacidad de la Argentina diversos beneficios y derechos. Sin embargo, pocas personas conocen que existen prórrogas vigentes y requisitos documentales que se deben cumplir y respetar para quienes deben actualizarlo este año.
Certificado Único de Discapacidad: información importante a tener en cuenta para renovarlo
Te explicamos qué documentación y fechas hay que tener en cuenta para la renovación del Certificado Único de Discapacidad
Prórrogas y vigencia automática del Certificado Único de Discapacidad
Uno de los puntos centrales es la ratificación de la prórroga automática de 12 meses para todos los CUD cuyo vencimiento original estaba previsto entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
Esto significa que si un CUD vencía, por ejemplo, en marzo de 2025, su validez se extiende legalmente hasta marzo de 2026 sin necesidad de realizar trámites adicionales. Esta medida busca evitar la congestión en las Juntas Evaluadoras y garantizar que nadie pierda sus beneficios por demoras administrativas.
Sin embargo, esta prórroga no aplica a CUD vencidos en 2024 o años anteriores; en esos casos, la renovación es obligatoria e inmediata para mantener la cobertura y poder seguir gozando de todos los derechos y beneficios.
¿Qué requisitos y documentación hay que presentar para pedir el CUD?
Para quienes sí deben iniciar la renovación del CUD, el trámite sigue siendo gratuito y voluntario. La documentación varía según el tipo de discapacidad de la persona, pero existen requisitos comunes:
- DNI vigente: original y fotocopia del titular.
- Certificado médico u historia clínica: debe ser completo, con firma y sello profesional, detallando diagnóstico, estado actual y tratamientos, con una antigüedad no mayor a 12 meses.
- CUD anterior: en caso de pérdida, se debe presentar la denuncia policial correspondiente.
- Estudios complementarios: es importante presentar informes psicológicos, evaluaciones neurocognitivas o planillas específicas (como la oftalmológica para discapacidad visual) según la patología.
¿Qué beneficios brinda el CUD?
El CUD es la herramienta que permite acceder a derechos fundamentales, tales como:
- Salud: Cobertura del 100% en tratamientos, rehabilitación y medicación.
- Transporte: Viajes gratuitos en transporte público terrestre (corta, media y larga distancia).
- Movilidad: Símbolo Internacional de Acceso para libre tránsito y estacionamiento.
- Asignaciones: Acceso a beneficios de ANSES y exenciones impositivas municipales o de patentes.