El Certificado Único de Discapacidad es un documento que le brinda diversos beneficios a las personas con discapacidad, como por ejemplo descuentos en el pasaje de colectivo, atenciones especiales en materia de salud, educación, etc.
Certificado Único de Discapacidad: cuáles son los requisitos para solicitarlo antes de que termine el 2025
Uno por uno, los requisitos que deben cumplirse para poder solicitar el Certificado Único de Discapacidad
En la siguiente nota te diremos cuáles son los requisitos para solicitar el Certificado Único de Discapacidad antes de que finalice el 2025. Es importante destacar que la Resolución 2520/2024 busca garantizar el pleno goce de los derechos de los titulares del CUD para renovar su documentación, se anunció una prórroga de 1 año para los certificados.
Tanto en la versión digital como en papel, aquellos Certificados Únicos de Discapacidad que vencían entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 tendrán una prórroga automática, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha del año 2026.
¿Qué requisitos hay que cumplir para solicitar el CUD?
Según el sitio web del Gobierno de la Nación, los requisitos para obtener el CUD:
- Documento de Identidad (DNI, CI, LE o LC) de la Persona a ser Evaluada (Original y Copia) En caso de ser menor de 16 años DNI del adulto responsable, tutor o curador (Original y Copia).
- Partida de Nacimiento (Original y Copia) En caso de no contar con Documento.
- Obra Social, Carnet o Constancia o Programa Federal de Salud (Incluir Salud).
- Certificado Médico Completo y/o Resumen de Historia Clínica. Original (hasta 1 año de validez) especificado: Diagnóstico Principal; antecedentes de la enfermedad y tiempo de evolución; estado actual y secuelas de la enfermedad o discapacidad; tratamientos farmacológicos y/o rehabilitación; firma y Sello del Médico y/o equipo tratante.
- Estudios médicos complementarios que avalen la condición de salud (hasta 1 año de validez) (ver listado para descargar de Planillas Específicas).
- En caso de contar con Informes Actualizados de otros profesionales de salud y/o educación, adjuntarlos (hasta 1 año de validez)
¿Qué derechos brinda el CUD?
- Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.
- Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.
- Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.
- Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.
- Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades.