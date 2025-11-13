Certificado Único de Discapacidad: cuáles son los requisitos para solicitarlo antes de que termine el 2025

En la siguiente nota te diremos cuáles son los requisitos para solicitar el Certificado Único de Discapacidad antes de que finalice el 2025. Es importante destacar que la Resolución 2520/2024 busca garantizar el pleno goce de los derechos de los titulares del CUD para renovar su documentación, se anunció una prórroga de 1 año para los certificados.

Tanto en la versión digital como en papel, aquellos Certificados Únicos de Discapacidad que vencían entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 tendrán una prórroga automática, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha del año 2026.