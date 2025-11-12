Las personas con discapacidad pueden obtener diversos beneficios gracias al Certificado Único de Discapacidad, también conocida como CUD. Uno de esos beneficios es el Símbolo de Acceso y Estacionamiento libre por Discapacidad.
Cómo pedir el símbolo internacional de acceso y estacionamiento libre por discapacidad
Este es el paso a paso oficial y correcto para poder obtener el Símbolo de Acceso y Estacionamiento libre por discapacidad
A continuación te enseñaremos cómo acceder a este símbolo internacional y en qué situaciones puedes usarlo. Todos los detalles a continuación.
¿Qué es el Símbolo Internacional de Acceso y Estacionamiento libre por discapacidad?
El Símbolo Internacional de Acceso le permite a las personas con discapacidad circular por zonas limitadas. Además otorga estacionamientos de manera gratuita siempre y cuando no se obstruya la salida de otros vehículos en la zona. El trámite para obtenerlo se realiza de manera online desde la App Mi Argentina, y es necesario contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Una vez obtenido el Símbolo Internacional de Acceso, el cual es emitido por el ANDIS, hay que imprimirlo y exponerlo en el parabrisa del vehículo. Este cartel indica que en dicho vehículo viaja una persona con discapacidad que requiere de permisos especiales.
¿Cuáles son los requisitos para poder acceder al Símbolo Internacional de Acceso y Estacionamiento libre por discapacidad?
Los requisitos para poder iniciar el trámite para obtener el Símbolo Internacional de Acceso y estacionamiento son los siguientes:
- Contar con un Certificado Único de Discapacidad vigente. También puede realizar el trámite un representante legal de la persona con discapacidad.
- Tener una cuenta en Mi Argentina con identidad validada.
- En el caso de menores de edad, quien tramitó su Certificado Único de Discapacidad es el que puede solicitar el Certificado Internacional de Acceso.
- Además del CUD, el solicitante deberá contar con la patente para informarla en la aplicación Mi Argentina.
En cuanto a su tramitación, los interesados deberán ingresar en la app Mi Argentina y realizar el siguiente paso a paso:
- Ir a la sección "Mis Trámites" y elegir "Solicitar Símbolo Internacional de Acceso".
- Ingresar los datos del Certificado Único de Discapacidad y la patente del vehículo que utilizará la persona con discapacidad.
- Ingresar en "Mis documentos" donde estará el Símbolo Internacional de Acceso digital. Si bien el símbolo se puede mostrar desde el celular, es necesario imprimirlo para evitar multas o acarreos.