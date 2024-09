Celadores autoconvocados marcharon a Casa de Gobierno para pedir una recomposición salarial

En este sentido, además de una reestructuración del sueldo, lo que piden son mejoras que no pasan solo por el salario sino por condiciones de trabajo dignas.

Qué pidieron los celadores mendocinos

En cuanto a los motivos por los que se realizó la protesta, Radio Nihuil dialogó con Silvina, una celadora que contó que su básico, por 6 horas y media de trabajo no supera los $56.000, en tanto, los trabajadores no docentes perciben sueldos de entre $200.000 y $310.000.

Para percibir un sueldo digno, tienen que trabajar en doble turno, lo cual pueden hacer en la escuela que tienen asignada o en otra.

El punto es que si el contraturno es en otro establecimiento, no tienen tolerancia horaria para ingresar, y este fue uno de los pedidos: que se les de de 15 a 20 minutos de tolerancia entre un turno y otro para ingresar.

Por otra parte, también pidieron que se les pague el ítem insalubridad y que se revea el tema jubilatorio.

En cuanto a este último punto, la situación es complicada porque los celadores se jubilan a los 60 y 65 años, con una movilidad del 66% y lo que piden es jubilarse con el 82% móvil como los docentes.

Qué sucede con la representación sindical

Diario UNO se comunicó con Ana Rodríguez, quien es celadora en una escuela secundaria. La mujer aseguró que el SUTE, que tiene la representación sindical y muchos celadores afiliados, no cumple con las expectativas de los trabajadores no docentes a la hora de encarar las paritarias.

"No se tienen en cuenta las necesidades de los celadores, lo que sucede es que cuando hay un aumento o algún beneficio laboral para los docentes, de rebote tenemos alguna mejora, pero obviamente siempre insuficiente", manifestó y agregó en cuanto al Sindicato unido de trabajadores no docentes (Sucend) que estos no tienen personería jurídica y por lo tanto no pueden paritar. Por esto, es menos representativo aún de las necesidades de nuestro sector".

Radio Nihuil entrevistó a Miguel Vilches, secretario de Prensa del Sucend, quien manifestó que ellos han establecido un diálogo con el director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, y le llevaron las inquietudes de sus compañeros.

Además de los pedidos mencionados anteriormente, lo que pidieron desde el Sucend es que se abone un ítem de mantenimiento, para los que realizan arreglos en las escuelas, que se les de la posibilidad de capacitarse y facilidades para terminar el secundario, ya que hay aproximadamente 450 celadores que no pueden titularizar porque no tienen el secundario completo.