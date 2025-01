Cayó de su camioneta por un barranco en medio de un alud en la ruta 7 y vivió para contarlo

Aludes en alta montaña.jpg La mujer intentó evitar chocar de frente con un colectivo en la ruta 7 y cayó por un barranco en el momento de un alud.

"Todo se tornó en una película extraña"

"Tenía que llegar a mi casa, en San Alberto, a 12 kilómetros de la villa cabecera de Uspallata, y venía de Mendoza. Parecía una lluvia normal y se tornó en una película extraña. En un momento llegando al túnel 4 perdí el control de la camioneta, derrapé, caí al vacío y quedé a la orilla del río", recordó.

Destacó a todos quienes la ayudaron en ese momento crítico: "Esas personas nobles que aparecen y que están siempre, pero uno no las ve, la gente de Gendarmería que actuaron rápidamente en su vehículo personal y me trasladó al centro de salud para ser asistida".

"Esta gendarme pidió permiso para trasladarme en su auto porque la ambulancia bajaba de Uspallata. La gente de la Guardia Urbana Municipal (GUM) también se portaron excelentemente, la Policía y todos los que se enteraron del accidente", reforzó Claudia.

Cómo fue el accidente en la ruta 7

"Todo pasa cuando un colectivo sale de los túneles y yo tenía dos opciones: chocaba con el colectivo o me tiraba a la banquina que estaba dudosa por el curso de agua tenía, pero traté de buscar una solución para no chocar y me desvié a la banquina. Pero al haber tanta agua se hicieron como socavones y ahí es donde perdí el control y derrapé", relató la docente jubilada.

Mientras, los otros vehículos que circulaban por ese lugar quedaron atrapados entre los túneles debido al desprendimiento de rocas y lodo por el alud. No podían retroceder ni avanzar. De hecho, más tarde sólo se les permitió circular hasta Uspallata y muchos debieron alquilar una cabaña o una casa para pasar la noche.

Alud ruta 7 Uspallata.jpg Varios vehículos quedaron varados en la ruta 7, en Uspallata, como consecuencia de 8 aludes entre los túneles 4 y 10.

El relato del manejo en la alta montaña y la imprudencia que cometió

"Llovía muchísimo, mi imprudencia como montañés fue seguir viaje a pesar de la lluvia. Eso no se hace, no se sigue como si nada", recapacitó Claudia Rodríguez. Y detalló que a pesar de los aludes había gente con camionetas que quería pasar igual para cruzar a Chile y le pedía a los gendarmes que los dejaran pasar.

Sostuvo: "Me salieron las alertas que se preveía una tormenta importante en alta montaña, y yo dije: 'Conozco tanto el camino que voy'. Es un instante que uno tiene que frenar, valorar la vida, y no seguir, porque después la naturaleza te muestra esto".

"No tomamos magnitud de la importancia que significa la naturaleza, la montaña. La desesperación de la gente por pasar a Chile y tener sus vacaciones deja en unos mucha solidaridad y en otros mucho egoísmo. No les importaba ver lo que me había pasado a mi, y pensar que les podía pasar a ellos también", indicó la mujer.

"A mí me salvó el cinturón de seguridad. Tengo dolor en el pecho por la acción del cinturón, pero sin eso me hubiese matado. También me ayudó no llevar objetos sueltos en la parte de atrás o costados, porque cualquier cosa en un accidente se convierte en un misil", agregó.

Contó que cuando la llevaron hasta el centro de Salud de Potrerillos para ser asistida, vio a policías y gendarmes ante una extensa fila de vehículos que querían avanzar sin importar lo que pasaba.