Buscan determinar si participaron terceros del accidente que mató al periodista Renato Di Fabio en la Ruta 7

renato di fabio 4 Renato Di Fabio circulaba en moto desde Chile por la ruta internacional y murió en un accidente. Investigan qué lo llevó a frenar antes de caer a un barranco.

La muerte de Di Fabio: ¿participaron terceros en el accidente?

Los amigos de Di Fabio denunciaron la situación y pidieron que se investigue el paradero. El cuerpo del periodista y gerente de comunicación de Edemsa fue encontrado el miércoles 1 de abril a las 7 gracias al vuelo de drones oficiales.

Había caído por un barranco cerca de la denominada Curva del Viento. Y la moto, que ahora está en la comisaría de Uspallata, en las inmediaciones.

En la ruta se detectó una frenada, lo que activó dudas. ¿Participaron terceros del accidente o Di Fabio perdió el control de la moto en solitario por algún otro factor externo?

"La zona donde se produjo el accidente no reviste peligro alguno", dijo el abogado Caloiro tras haberla recorrido una semana después de la tragedia. Otro detalle importante: para llegar a Mendoza, Di Fabio debió recargar combustible en la YPF de la villa de Uspallata porque la moto en la que circulaba tenía poca autonomía. Pero nunca lo hizo ni fue visto en la zona.

"Es totalmente falso que Renato Di Fabio se haya accidentado en una curva: la zona es totalmente recta y es anterior a la curva, que no es para nada compleja ya que permite amplia visibilidad para los conductores", explicó el letrado que asiste a la familia del comunicador fallecido.

La zona de la tragedia de Di Fabio

A 800 metros de la zona del accidente está el control de Gendarmería de Punta de Vacas. "Sucedió entre ese puesto y el monumento a Silo", precisó.

Caloiro vio marcas de la frenada en el lugar del accidente y de la salida del rodado de la carpeta asfáltica.

Di Fabio tenía experiencia en manejo de motocicletas: casi 40 años de su vida. Conocía esa ruta y en esa curva no se han registrado accidentes.

renato di fabio 7 Renato Di Fabio, su moto y la montaña. Foto: Redes

Que el comunicador haya activado el freno permite inferir que no sufrió un desmayo, un infarto ni una descompensación sino que reaccionó frente a algo antes de caer por el barranco.

¿Una piedra? ¿Un tercero que lo haya obligado a frenar?

Ése es el objetivo de esta pesquisa familiar, que pretende colaborar -aportando pruebas- con la fiscal de Homicidios que tiene a cargo la investigación: Claudia Ríos.

"No podemos saber qué pasó y eso es lo que queremos saber", relató el letrado de la familia Di Fabio a Radio Nihuil. "Por ahora, la incertidumbre porque la zona es muy visible y para nada peligrosa. Ni siquiera daba el sol de frente".