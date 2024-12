Caso Loan: rompió el silencio una de las imputadas y contó detalles del día de la desaparición

“A Loan se lo tuvo que haber llevado alguien. Se lo buscó rapidísimo, por lo que se lo tendría que haber encontrado enseguida”, afirmó Millapi.

“No sé si se lo llevaron por un accidente u otra cosa. Creo que alguien tiene que saber qué es lo que pasó con él. Alguien tuvo que haber visto algo”, agregó en declaraciones a A24.

“Muchas veces me hice la pregunta de qué pasó con Loan. Quizá por mi instinto de madre, muchas veces esto me hizo decaer un montón. Sentía como una responsabilidad muy grande que cayó sobre mí, a pesar de que no lo conocía a Loan”, se sinceró.

“Llegamos muy tarde, prácticamente para comer. Terminando de comer, nos levantamos y Benítez fue el primero en ir al monte. Mi marido fue después porque recién había terminado de comer y estaba lleno. Laudelina me invitó para ir. Me dijo: ‘Vamos nosotros también a buscar naranjas’. Todos los niños nos siguieron”, resaltó en su relato, destacando que la búsqueda de naranjas fue el plan inicial.

“El plan era ir a buscar naranjas. Fuimos Camila (Núñez, prima de Loan), Laudelina y yo. A mitad de camino lo encontramos a mi marido, estaba perdido, no encontraba el naranjal. Laudelina le indicó el lugar por donde tenía que ir y él se adelantó. Después supimos que Loan había desaparecido”, reforzó. Camila, ahora, es una de las apuntadas por la Justicia junto a Macarena, hija de Laudelina.

“Vimos gente en la casa de Catalina. Anteriormente, habíamos ido unas cinco veces, pero nunca hubo gente en el lugar. Nunca vimos otro chico más allá de los de Benítez y Camila”, recordó como lo más llamativo de la reunión en la que desapareció Loan.