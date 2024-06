Caso Loan: cómo fueron las horas previas a su desaparición.

►TE PUEDE INTERESAR: Desaparición de Loan: mafia, drogas, recompensa y otras hipótesis

María trabaja en el municipio local en el área de producción. Fue por un trabajo puntual que conoció a la abuela de Loan, con quien generó una relación de amistad: "La conozco desde hace un tiempo y siempre nos invita a comer. Ella sabe que mi debilidad es el caldo de gallina y cada vez que prepara, me dice para ir. En este caso fue lo mismo, me invitó a ir a almorzar, acepté y fui con mi marido".

La mujer relató que cuando llegó a la casa de Catalina ya estaba Loan con su papá, Laudelina y Antonio Benítez -tíos del menor desaparecido, éste último imputado por abandono- y tres hijos de ellos.

Luego llegó el matrimonio Daniel "Fierrito" Ramírez junto a su mujer Mónica Millapi (ambos también detenidos), con una hija y otros sobrinos. Todos compartieron la comida. Los chicos en una mesa aparte, excepto Loan, quien se quedó todo el tiempo al lado de su papá, en la misma mesa que los adultos.

"El almuerzo la verdad que fue rápido, no noté nada raro, todo puede decirse que muy tranquilo. Cada uno charlaba con el que tenía al lado, normal. Después de comer las mujeres se levantaron para levantar la mesa y lavar los platos", describió.

En ese momento fue que escuchó que los chicos decían que iban a ir a buscar mandarinas, no naranjas, al monte. Junto con ellos van Antonio Benitez, su mujer Laudelina, Fierrito Ramírez, su mujer Millapi y una joven mas, sobrina de Laudelina.

"Me llamó mucho la atención que vayan a buscar frutas al monte. En la casa de Catalina hay frutales de mandarina, naranja, pomelo. O sea, me llama mucho la atención que se vayan como 600 metros en un monte a buscar mandarinas con los chicos", relató María Victoria.

Poco después de que el grupo saliera a la excursión por el campo, Laudelina y su sobrina regresaron. Fue ahí cuando el marido de ella la llamó por teléfono y le pregunta por Loan: "¿Lo viste?, porque se fue caminando para allá", fue la consulta. A lo que la mujer respondió de manera negativa y salió a buscarlo.

"Con mi marido teníamos previsto volver a casa porque jugaba River y somos fanáticos. Jamás me imaginé que podía haber pasado eso. Cuando Laudelina salió para buscar a Loan yo creí que iba a su encuentro o que el nene ya estaba llegando. Entonces nos fuimos tranquilos. Pero en cuanto llegamos a mi casa me llama Catalina y me dijo que Loan no estaba, si nosotros lo habíamos visto en el camino. Ahí empezó el miedo".

loan2.jpg Caso Loan: cómo fueron las horas previas a su desaparición.

Según María Victoria en ese instante llamó a la policía y pidió ayuda. Un rato después hizo lo mismo con el intendente, a quien le alertó lo que pasaba.

El matrimonio volvió a la zona "cero" y ayudó en la búsqueda del pequeño. Sobre los adultos que habían salido junto a Loan y que ahora están detenidos, contó que vio a Antonio Benítez, sin remera, con el torso desnudo, que se subió a su moto y se fue para el pueblo: "Nos dijo que iba a cargar nafta y a buscar unas linternas". Horas después lo volvió a ver, esta vez con remera y en camioneta.

Caso Loan: pistas e hipótesis de su desaparición

Por primera vez la Justicia de Corrientes admitió la posibilidad de que Loan Peña (5) haya sido víctima de un rapto. Es por eso que ya se dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público de la Nación.

Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry dijeron que por lógica y sentido común al analizar las pruebas, también debe considerarse "la posibilidad de que haya sido víctima de un rapto” el pequeño que está desaparecido desde la tarde del jueves 13 de junio, cuando salió junto a otros cinco chicos y tres adultos en busca de naranjas en un predio que está a 600 metros de la casa de su abuela, en la zona rural de 9 de Julio, en Corrientes.

Barry sostuvo que en cualquiera de las dos hipótesis -que haya perdido o raptado- los tres adultos que estuvieron por último con Loan serían los responsables penales. “Por ahora es abandono de persona, pero esa figura puede agravarse. Para desentrañar el hecho esperamos el peritaje con Luminol en sus vehículos (en busca de rastros de sangre humana) y en análisis del barrido de antenas que son más de 1.600 hojas, a lo que hay que sumar el de los celulares secuestrados”, detalló Barry.

La Justicia dispuso la detención con prisión preventiva de los tres adultos que estaban con Loan y otros cinco chicos cuando el pequeño desapareció misteriosamente. Los menores que declararon en Cámara Gesell dijeron que el nene les dijo que volvería con su papá, y se alejó del grupo.