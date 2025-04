Carroñeros: una investigación dentro de la industria que aniquila animales

malena blanco, carroñeros.jpg

"Hace mucho estoy con el movimiento Voicot y vengo haciendo investigaciones en mataderos y en un momento dije que había que recopilar información. Suelo hacer mucho, hay proyectos que los hago y quedan ahí. Soy una persona muy productiva y no tenía ningún espacio donde hacerlo y un día una persona de la editorial me propuso hacer un libro". Así nació Carroñeros, el libro de Malena Blanco.

Pero ese activismo no es nada fácil y hay mucha burla y agresión alrededor, principalmente en redes sociales. " Es dificil correrse de la normalidad de cualquier forma en este sistema. Cualquier tipo de cosa que salga de lo que se ve normal tiene una burla fácil, no es contra uno. No obstante, con el tiempo fui aprendiendo a no padecerlo y aprendiendo el algoritmo que las cosas que no quiero ver. Es contra uno, uno le muestra una forma de comer distinto, de tener un tipo de vínculo más profundo", señaló la autora.

Parte de su trabajo es oponerse a ciertos dogmas o "verdades universales". "Mantenernos en la mentira de que necesitamos animales para vivir, para saciarnos, esa mentira, de que los incendios y deforestación son necesarios para alimentar o crear áreas de pastoreo, se necesitan excusas. En eso sentido está la teoría de que es carisimo no consumir animales. El veganismo en cuanto concepto o palabra se puede tomar como clasista, pero dejar de comer animales y hacer una dieta basada en plantas es distinto. Es como cuando cambias las zapatillas, se tiene que acomodar el cuerpo. Cuando se deja de comer animales, no es solo eso, es cómo hacemos una versión mejor nuestra. La realidad es que dejar de comer animales es aún más sano y hermoso", explicó.

Diseño sin título (23).jpg

Sinopsis de Carroñeros, el libro de Malena Blanco

"En este momento crucial de nuestra historia, la humanidad entera se encuentra en el epicentro de una crisis planetaria. Nuestras acciones han desencadenado desequilibrios ecológicos, climáticos, espirituales y morales de proporciones alarmantes, hemos generado mucho mal, alejándonos en cada acción del animal que realmente somos. Tambalea no solo nuestro propio futuro en este planeta, sino también el de todas las otras formas en las que la vida se representa. Estamos enfrentando la triste realidad de que somos la especie que está llevando al planeta a su extinción, que somos la especie en peligro de extinguirlo todo".

MALENA BLANCO, creadora de Voicot, un movimiento de activismo y arte referente en América Latina, que lucha por los derechos de los animales y de la tierra, nos trae un ensayo no exento de ternura y sensibilidad poética en el que revela el verdadero precio que pagamos por comernos a otras especies.

CARROÑEROS nos lleva por un recorrido tan inquietante como conmovedor de la mano de la investigación más rigurosa y las experiencias personales de su autora dentro del corazón mismo de la industria que aniquila animales.

En la estela de escritores que van de Jonathan Safran Foer a Soledad Barruti, este libro nos enfrenta a una realidad urgente: al matar animales, estamos matando nuestra propia sensibilidad y con ella la posibilidad de un futuro en este planeta. ¿Qué vamos a hacer al respecto? De la respuesta a esa pregunta depende nuestra propia vida.