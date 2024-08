Carlos Sanzol, el periodista mendocino que escribió el libro en el que se basó la biopic de Cris Miró

Sanzol dialogó con Diario UNO y contó lo que significó dar ese paso en su carrera.

Carlos sanzol 2.jpg Aunque nació en Bragado, provincia de Buenos Aires, Sanzol vivió durante muchos años en Mendoza, estudió y se recibió de Comunicador Soclal en la UNCuyo. En el 2016 publicó "Hembra", la biografía de Cris Miró. Foto: gentileza Carlos Sanzol

El reto de reconstruir a Cris Miró

Sanzol comenzó a interesarse en el personaje Cris Miró en el 2010, cuando por una nota que escribió para la sección de Espectáculos de La Nación sobre las principales vedettes argentinas, su editora le dijo que faltaba Cris Miró. Sanzol no la había tenido en cuenta, y desde ese momento fue el centro de su atención.

El periodista tomó el reto que fue desandar la historia y reconstruir a Cris Miró. Una aventura que duró por lo menos 5 años, en los que investigó, se entrevistó con familiares –el hermano y unas tías de Cris- y también fue armando el rompecabezas de su vida a través de su representante, Juanito Belmonte –quien murió en el 2012- y otras entrevistas que realizó a actores que coincidieron con Cris.

CRIS MIRÓ(ELLA) (1).jpg Una de las icónicas imágenes en las que la actriz Mina Serrano representa a Cris Miró foto: gentileza producción de "Ella"

Todo eso decantó en Hembra. Un título muy especial porque da cuenta de la sensualidad y el magnetismo que ejercía esta mujer, de 1,85 metros, y con un cuerpo deslumbrante, en escena.

Sanzol contó que en su momento no fue fácil publicarlo, porque no era una temática que interesara. Hay que recordar que la explosión feminista, del Ni Una Menos y el Me too vinieron tiempo después.

Contó que recorrió varias editoriales en las que no se interesaron por la temática y finalmente dio con la gente de Milena Caserola, una editorial independiente y autogestiva que se dedica a la narrativa, al ensayo y a la poesía e incluye temática feminista entre sus publicaciones.

hembra libro y serie.jpg

Y entonces, cuando el libro ya era una etapa buena, pero pasada, llegó el contacto con Van de Couter y el resto de los interesados en convertir a Hembra en una serie

Ella, la serie

En ese contacto que tuvo Sanzol con el director de cine, este le pedía tener una conversación, pero no solo con él, sino con otras personas que realizaron la propuesta. El encuentro fue por zoom, en el que Javier le presentó a Martín Vatenverg, que es el creador de la serie de Cris Miró.

En ese momento, aún Vatenverg no sabía si haría una película o una serie, solo que había leído el libro y estaba interesado en llevarlo a la pantalla.

En el 2020 arrancó el proyecto y lo primero fue conseguir una productora, que terminó siendo Nativa Contenidos, que quiso desarrollarla como serie y luego se sumó EO Media.

El proceso se extendió cuatro años, hasta el estreno, el pasado 2 de junio que la puso en pantalla Flow contenidos a demanda.

Además, todos los domingos se estrena un capítulo en TNT y el lunes se sube ese capítulo a la plataforma Max. Es decir, la serie está al alcance de cualquier usuario de cable o de streaming.

Estoy muy conforme con la serie, muy feliz, era un libro que apenas tuvo una distribución nacional y de repente es una serie que se está pasando en toda Latinoamérica, está en España, Estados Unidos y Europa, se logró una masividad que yo en mi vida imaginé

Cris Miró (Ella).jpg Otra de las escenas de "Ella". Gentileza producción de la serie Ella

Sanzol destacó que cuando él escribió el libro no tomó dimensión de que la historia de Cris Miró no era solamente local, sino universal: una persona que fue construyendo su identidad en un contexto adverso. “Este es el cuento que cuenta Hembra y es lo que interpeló a la audiencia”, afirmó el periodista.

En la serie, él colaboró con los guiones y también fue convocado en todo momento para seguir el desarrollo de la producción y se sumó a la presentación de la serie.

Quién es Carlos Sanzol

Si bien no nació en Mendoza, sino en Bragado provincia de Buenos Aires, vivió una gran parte de su vida en la provincia, en la que estudió, se recibió en la UNCuyo, hizo amigos y trabajó algunos meses como periodista de Tribunales en el Diario El Sol.

Se siente muy ligado a Mendoza porque su familia continúa viviendo en la provincia.

En el 2005 emigró a Buenos Aires, a realizar una beca en La Nación. Luego realizó un máster en Periodismo en la universidad Torcuato Di Tella, y se sumó al equipo del diario La Nación en el 2008. Actualmente es subeditor de la sección Sociedad y autor del libro “Hembra”.

Sobre la serie

Con guión de Martín Vatenberg y Lucas Bianchini, y dirigida por Martín Vatenberg en colaboración con Javier Van de Couter, la serie está protagonizada por Mina Serrano en el papel de Cris Miró y cuenta con las actuaciones estelares de Katja Alemann, César Bordón, Agustín “Soy Rada” Aristarán, Vico D´Alessandro, Marcos Montes, Toto Rovito, Manu Fanego, Martín “Campi” Campilongo, Carolina Kopelioff, Alejandro Tantanian y Adabel Guerrero, entre otros.

CRIS MIRÓ (ELLA), la serie original de TNT y Flow producida por Nativa y EO Media, se puede ver desde el 23 de junio, a las 22 en TNT con nuevos episodios cada domingo - que se repetirán los martes a las 22.00 hs. y los viernes 23.00 hs. - y estará completa en Flow a partir del 24 de junio. Además, está disponible en la plataforma Max.