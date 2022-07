Cáncer de recto: un remedio logró remitirlo en todos los pacientes

Un remedio experimental contra el cáncer de colon(recto o colorectal) parece haber curado a todos los pacientes en un pequeño ensayo clínico realizado en Estados Unidos. Son 12 personas a las que se les había diagnosticado este tipo de enfermedad y entraron en remisión después de tomar Dostarlimab durante un período de seis meses, según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine.