Un gran descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico de lo que resta de la semana en la ciudad de Mendoza. El sábado, la mínima será de 14 °C después de las 23:00 y la máxima de 24° C a las 00:00. La sensación térmica oscilará entre 11 °C y 20 °C. El viento ocasionará que la sensación térmica sea más fría que la temperatura real. Este día hay un 405 de probabilidad de lluvia por la mañana.

temperatura mdz.jpg Este es el pronóstico de la semana en Mendoza

El domingo, la mínima será de 12° C entre 06:00 y 07:00, y la máxima, de 24° C entre 16:00 y 17:00. La sensación térmica oscilará entre 10° C y 24° C La sensación térmica será cálida que la temperatura real.