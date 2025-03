Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 12 de marzo

ANSES finaliza esta semana con el pago a los trabajadores de la asistencia Desempleo Plan 2 y con los depósitos a los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y los beneficiarios de la Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), del calendario de febrero.

Además, este miércoles 12 de marzo arrancan los pagos de las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, las Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Por Embarazo (AUE). También se suman las Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.