Calendario de ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 8 de septiembre

Quiénes cobran este lunes 8 de septiembre según el calendario de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de septiembre 2025, quiénes cobran este lunes.

Se destaca el pago a los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo, que este mes tienen un aumento del 1,90% por la inflación de julio. También van a recibir el bono de 70 mil pesos que entrega el gobierno nacional de Javier Mieli a un sector particular.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en septiembre 2025 (mes a cobrar agosto)

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 3 al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad en septiembre 2025

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 1 en septiembre 2025

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 24 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Pagos pendientes de agosto 2025

Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas