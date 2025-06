Buscó metales durante 50 años, y finalmente descubrió una reliquia vikinga invaluable

Allison Fox, curadora de arqueología en Manx National Heritage, explicó que estas joyas cumplían múltiples funciones. "Tales objetos no eran únicamente adornos personales, sino símbolos de riqueza y se utilizaban en transacciones financieras", detalló.

Durante la Era Vikinga, la Isla de Man operaba bajo una economía dual donde monedas y metal en lingotes servían para el comercio. Mientras los hallazgos de plata resultan comunes, los artefactos de oro son raros, convirtiendo este descubrimiento en algo excepcional.

Las marcas de corte sugieren su uso repetido en intercambios comerciales. La pieza fue cortada en dos lugares para fraccionar el oro según el valor de transacciones específicas, práctica habitual entre vikingos.

Embed - Treasure Island: Viking Gold Discovered on the Isle of Man