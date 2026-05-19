Buscan unir dos ríos con una canal de más de 220 kilómetros para cambiar el destino de una de las regiones más secas del planeta

Ken-Betwa River Linking Project (1)

El canal de 221 kilómetros que quiere unir dos ríos y cambiar el destino de una de las regiones mas secas del planeta

El proyecto busca conectar dos ríos del sistema del norte de la India. El río Ken y el río Betwa. No se trata de unirlos de forma natural, sino de transferir parte del caudal del Ken hacia la cuenca del Betwa mediante una infraestructura compuesta por presas, túneles y un canal principal de aproximadamente 221 kilómetros. La pieza central de la obra es la presa Daudhan, que regula el flujo de agua antes de su derivación.

La justificación es clara desde el punto de vista técnico. El río Ken tiene períodos de mayor disponibilidad de agua, mientras que el Betwa atraviesa zonas con déficit hídrico recurrente. A través de esta conexión artificial, se busca equilibrar esa diferencia y llevar agua a áreas agrícolas que han sufrido pérdidas constantes por sequías.

Ken-Betwa River Linking Project

Megaproyecto hídrico: el canal que podría beneficiar a millones de personas en India

El proyecto está estimado en alrededor de 44.605 crore (aproximadamente 5.3 mil millones de dólares estadounidenses) y forma parte del plan nacional de interconexión de ríos de India. Según las proyecciones oficiales, podría beneficiar a más de 6 millones de personas, además de permitir el riego de cerca de 1 millón de hectáreas de tierras agrícolas. También contempla una capacidad de generación hidroeléctrica de aproximadamente 100 MW, integrando el uso del agua tanto para irrigación como para producción de energía.

Sin embargo, la obra no está exenta de impacto. Parte de la infraestructura se ubica en áreas cercanas al Parque Nacional de Panna, una zona protegida que alberga biodiversidad significativa, incluyendo poblaciones de tigre de Bengala. Esto ha generado debates sobre el equilibrio entre desarrollo y conservación, especialmente en torno a la alteración de ecosistemas ya sensibles.