Se han compartido dos números telefónicos para informar sobre cualquier dato que puedan aportar y que sirva para encontrar al joven, quien se sospecha que estaría en viaje hacia Bolivia sin el consentimiento de sus padres. Los números son: +54 9 261 6206737 y +54 9 261 6816138.

La denuncia fue radicada el mismo martes, cerca de las 20, en la Comisaría N°25 por el padre del desaparecido, Elmer Ricaldes Colque. El chico concurre a la escuela Técnicos Mendocinos y según informaron sus familiares, él había concurrido al establecimiento cuando se perdió el contacto.

El padre de Saúl, Elmer, contó que "el martes, a las 8.30, de camino al trabajo lo dejé (a mi hijo) en la esquina de Pedro Molina y Colón para que fuera a la escuela. Pero según los vecinos, al rato volvió a casa y entró por los fondos. Cerca de las 10, llegó a mi negocio y me dijo que tenía que volver a la escuela para hablar con el profesor de Matemática, pero luego me enteré de que no era así, ya que sólo estaba abierta la escuela para recibir trabajos de los chicos. Luego de eso no lo vimos más", dijo al borde de las lágrimas el papá del desaparecido.

Luego Ricaldes Colque, deslizó una teoría. "Creemos que puede estar viajando hacia Bolivia, ya que hay un Whatsapp con una compañera de la escuela a la que le dijo eso", señaló el padre, quien lo busca desesperadamente.