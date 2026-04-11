En tiempos en los que las promociones bancarias ganan terreno en la economía familiar por los descuentos que ofrecen a la hora de comprar productos para el hogar, las cuotas sin interés siguen al tope de las preferencias de los argentinos. Y en ese marco, el Banco Nación mantiene vigente un plan de facilidades a destacar, por ejemplo, para la compra de bicicletas y motos.
Bicicletas en 20 cuotas sin interés con Banco Nación: qué tarjetas incluye y todos los detalles
Banco Nación mantiene vigente las promociones sin interés para el hoga. Hasta 20 cuotas con tarjetas en más de 6.000 comercios
La propuesta del Nación permite pagar la compra en 3, 6, 12, 15, 18 y hasta 20 cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad.
Hay que destacar que la línea de crédito estará disponible hasta el 31 de mayo y se puede aprovechar tanto en compras presenciales como en comercio electrónico y a través de la app BNA+.
Cómo comprar una bicicleta o moto en 20 cuotas con el Banco Nación
Pensar en el transporte diario y tomar buenas decisiones para moverse es clave para los tiempos y el bolsillo. Y más allá de que el colectivo o el auto son una opción siempre a mano, pensar en una bicicleta nueva o una moto puede ser una gran alternativa.
Pero no solo tenemos que tener en cuenta los rodados cuando acercamos la lupa a la promoción de cuotas sin interés del Banco Nación, porque hay otros productos también disponibles (y tentadores), vinculados al equipamiento del hogar:
- Tecnología y electrodomésticos
- Artículos de decoración
- Materiales para la construcción
- Colchonerías
- Bicicletas y motos
La promoción cuenta con más de 6.000 comercios adheridos en todo el país, lo que amplía las opciones disponibles para los clientes que busquen financiar sus compras.
Desde la entidad destacaron que esta iniciativa apunta a "acompañar a las familias, ofreciendo alternativas de pago accesibles y adaptadas a diferentes necesidades, impulsando el consumo y facilitando el acceso a productos esenciales mediante financiación sin interés y múltiples canales de compra".