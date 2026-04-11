Bicicletas en 20 cuotas sin interés con Banco Nación: qué tarjetas incluye y todos los detalles

Bicicleta 3 La bici, siempre una gran alternativa para el transporte familiar. Imagen ilustrativa.

Cómo comprar una bicicleta o moto en 20 cuotas con el Banco Nación

Pensar en el transporte diario y tomar buenas decisiones para moverse es clave para los tiempos y el bolsillo. Y más allá de que el colectivo o el auto son una opción siempre a mano, pensar en una bicicleta nueva o una moto puede ser una gran alternativa.

Pero no solo tenemos que tener en cuenta los rodados cuando acercamos la lupa a la promoción de cuotas sin interés del Banco Nación, porque hay otros productos también disponibles (y tentadores), vinculados al equipamiento del hogar:

Tecnología y electrodomésticos

Artículos de decoración

Materiales para la construcción

Colchonerías

Bicicletas y motos

Banco-Nacion El Banco Nación mantiene vigente su plan de 20 cuotas sin interés hasta el 31 de mayo.

La promoción cuenta con más de 6.000 comercios adheridos en todo el país, lo que amplía las opciones disponibles para los clientes que busquen financiar sus compras.

Desde la entidad destacaron que esta iniciativa apunta a "acompañar a las familias, ofreciendo alternativas de pago accesibles y adaptadas a diferentes necesidades, impulsando el consumo y facilitando el acceso a productos esenciales mediante financiación sin interés y múltiples canales de compra".