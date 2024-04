Beneficio de comer pimiento morrón, poderosa fuente de vitamina C.

►TE PUEDE INTERESAR: Beneficios de comer tomate

El interior tiene un núcleo de espuma de color blanco con pequeñas semillas que se le atribuye grandes propiedades digestivas. Existen una gran cantidad de variantes de pimiento, como el verde o el amarillo, que son iguales de importantes que el pimiento.

Es importante no escoger pimientos que estén arrugados, eso significa que han estado mucho tiempo almacenados, lo que supone una pérdida de nutrientes y gusto.

También hay que evitar los pimientos que tienen cortes o partes aguadas, eso significa que están a punto de pudrirse.

Cuando llegues a casa, tienes que guardarlos en la heladera y en una bolsa de plástico para conservar su estado durante más tiempo.

Propiedades del pimiento morrón rojo

Varias de las vitaminas y fitoquímicos que se encuentran en los pimientos rojos tienen propiedades antioxidantes. Los pimientos contienen vitamina A en forma de carotenoides, así como las vitaminas B6, B9 y C, los cuales son antioxidantes sumamente poderosos.

Estas vitaminas juegan un papel vital en la neutralización de los radicales libres en el cuerpo que tienen la capacidad de causar graves daños a las células durante los procesos de regeneración orgánica.

morron2.JPG

Los radicales libres también contribuyen a la acumulación del colesterol en los vasos sanguíneos, aumentando la probabilidad de accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca.

Además de sus propiedades antioxidantes y fitonutrientes en pimientos rojos, también juegan un papel importante a la hora de ayudarnos a evitar inflamaciones.

Nos ayudan a calmar y a aliviar las inflamaciones. Esto hace que los pimientos un elemento útil a nuestra dieta.

Efectivo alimento contra la anemia

Otra de las ventajas de este vegetal, es que puede ayudarnos a combatir la anemia. Las personas con anemia, deberían incluir pimiento rojo en su dieta.

morron3.jpg

Basándonos en un estudio publicado por The American Journal of Clinical Nutrition, se concluyó que los altos niveles de vitamina C del pimiento rojo, contribuyen a una mejor asimilación de otras fuentes de hierro consumidas.

Otros alimentos que nos pueden ayudar a combatir a la anemia, son los cítricos como el pomelo. Gracias a que son una poderosa fuente de vitamina C.

Pimiento morrón, fuente inagotable de vitamina C

Los pimientos rojos son una rica fuente de vitamina C. Contienen el doble del contenido de vitamina C que las naranjas. Los pimientos rojos son también ricos en flavonoides y fitoquímicos.

Estos reducen la formación de coágulos de sangre, lo que disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular y ataque cardíaco, como indicamos anteriormente.

receta-pimientos-morrones4.jpg

La pimienta es también una buena fuente de vitaminas B6 y B9 que reducen los niveles de homocisteína, un subproducto tóxico de los procesos bioquímicos en el cuerpo.

Los altos niveles de homocisteína pueden dañar los vasos sanguíneos, aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y ataque cardíaco.

Bueno para la memoria

El pimiento rojo es rico en una sustancia llamada luteolina. Esta, según se ha demostrado, ayuda a reducir la inflamación cerebral relacionada con el paso de los años.

Al conseguirlo, mejoraremos la memoria, siendo así nuestro cerebro más resistente a enfermedades degenerativas vinculadas con la vejez.

Salud del colon

Si quieres promover la salud del colon, la fibra es un elemento vital en la dieta. Por suerte, los pimientos verdes están llenos de fibra. La fibra reduce el grado de exposición de las células del colon a las bacterias y toxinas.

Esto se debe a que acelera el tiempo de tránsito de las aguas residuales a través del intestino. La investigación ha demostrado que las vitaminas A, C y B9 reducen significativamente el riesgo de cáncer de colon.