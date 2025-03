De acuerdo a lo anunciado por el organismo que se encarga de regir las Becas Progresar, el Ministerio de Capital Humano decidió que la fecha límite para que los estudiantes de secundaria y estudios superiores puedan inscribirse sea el próximo 30 de marzo.

Aún así, se especula con la posibilidad de una extensión en esta primera convocatoria para las Becas Progresar, así poder ser beneficiario de esta asistencia económica.

Los principales requisitos para las Becas Progresar son los siguientes:

becas progresar (4).jpg

Tener entre 16 y 30 años.

Ser argentino nativo o naturalizado con DNI.

Tener 2 años de residencia en el país (para educación obligatoria o formación profesional) o 5 años de residencia en el país (para educación superior).

No estar trabajando, o trabajar con ingresos tuyos y de tu grupo familiar menores a 3 salarios mínimos, vitales y móviles. Podés consultar el monto del salario mínimo, vital y móvil aquí.

Ser alumno regular de una institución o presentar el certificado de inscripción a un curso de profesionalización.

Cuánto cobrarán las Becas Progresar en abril

Mientras los aumentos continúan dandose a otras prestaciones de ANSES, los beneficiarios de las Becas Progresar siguen a la espera de que el Ministerio de Capital Humano anuncie una actualización en la mensualidad de este programa que asiste a estudiantes.

Hay que tener en cuenta que ya son más de 8 meses en los que los titulares de las Becas Progresar no ven un aumento en su mensualidad. Y es que a la par, al no estar regido por ANSES, los incrementos que otorga no los alcanza.

becas progresar (3).jpg

Los titulares de las Becas Progresar cobrarían una mensualidad total de 35 mil pesos en marzo, pero recibirán solo 28 mil pesos debido a que ANSES retiene el 20%. La confirmación se dio en las útlimas horas