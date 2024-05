Becas Progresar: ANSES cambió drásticamente el pago de mayo

ANSES y el Ministerio de Capital Humano no solo compartieron información vinculada a los pagos retrasados de las Becas Progresar, sino que también compartieron las fechas de la mensualidad del mes de mayo. La gran novedad se da a partir no solo de la fecha en la que se empieza a pagar, en este caso el 23 de mayo, sino que los organismos no detallan que se acreditarán de manera ordenada, sino que tendrán tiempo hasta el 10 de junio para hacerlo.

