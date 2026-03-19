Con las inscripciones abiertas, tanto para los renovantes como para los nuevos aspirantes, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer el listado de las carreras que son compatibles con las Becas Manuel Belgrano para la convocatoria 2026. El programa entrega mensualmente $81.685, que son liquidados por ANSES.
Becas Manuel Belgrano 2026: cuáles son las carreras compatibles para el cobro de $81.000
El Ministerio de Capital Humano dio a conocer el listado de las carreras que son compatibles con las Becas Manuel Belgrano para la convocatoria 2026
El Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas claves para el desarrollo del país.
Están destinadas a Jóvenes de entre 17 y 30 años que cumplan con la condición de ser estudiante regular en instituciones universitarias estatales nacionales o provinciales de carreras de Nivel Superior.
Inscripciones abiertas
Las Becas Manuel Belgrano, que busca acompañar a los jóvenes en sus estudios de pregrado y grado, detalló las fechas de inscripción 2026:
- Renovantes: desde el 2 al 20 de marzo.
- Nuevos Inscriptos: desde el 16 de marzo al 3 de abril.
¿En qué fecha se publicarán los resultados?
- Renovantes: abril 2026
- Nuevos inscriptos: mayo/junio 2026
El Ministerio de Capital Humano explicó que van a informar de forma individual en el apartado "Mi beca", dentro de la opción "Estado de mi solicitud".
Lista de carreras compatibles con Becas Manuel Belgrano para la convocatoria 2026
Las Becas Manuel Belgrano proporcionan un incentivo económico para que jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos realicen una tecnicatura o una carrera universitaria en una disciplina estratégica para el desarrollo económico y productivo del país.
Algunas de las carreras incluidas en las Becas Manuel Belgrano son:
- Ingeniería en Petróleo
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería en Informática
- Ingeniería en Telecomunicaciones
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Electrónica
- Licenciatura en Geología
- Licenciatura en Ciencias Ambientales
- Licenciatura en Biotecnología
- Licenciatura en Ciencias de Datos
- Licenciatura en Matemática
- Licenciatura en Física
- Bioquímica
- Licenciatura en Sistemas de Información
- Profesorado en Matemática
- Profesorado en Física
- Técnico Universitario en Energías Renovables
- Técnico Universitario en Producción Agropecuaria
Las Becas Manuel Belgrano tienen una duración de 12 meses, pueden renovarse cada año hasta un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado. Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos académicos, económicos y de edad fijados en la convocatoria.
Aquí podés ver todas las carreras, las universidades y las provincias.
Becas Manuel Belgrano: criterio de ponderación para el periodo 2026
De manera excepcional y sólo para la Convocatoria 2026, se realizará una ponderación prioritaria sobre las siguientes tres áreas estratégicas:
- Energía e Hidrocarburos
- Minería y Geociencias
- Logística e Infraestructura
Luego de la publicación de resultados de renovantes, los cupos que queden disponibles se adjudicarán, en primera instancia, a aquellos nuevos inscriptos que estudien carreras dentro de estas áreas. Una vez cumplida esa etapa, los cupos restantes se distribuirán entre las carreras correspondientes a las demás áreas estratégicas.
Este esquema de priorización es novedoso, tendrá carácter transitorio y se prevé su rotación en futuras convocatorias.
Requisitos académicos para acceder a las Becas Manuel Belgrano
Los estudiantes que se postulen como nuevos inscriptos para las Becas Manuel Belgrano:
- Deben cursar o ingresar a cursar estudios en una carrera de grado o pregrado, habilitada en Programa.
- Los estudiantes avanzados deberán haber aprobado, como mínimo, DOS (2) materias cuatrimestrales o UNA (1) materia de régimen anual en el ciclo lectivo previo a la Convocatoria.
- Los becarios que apliquen como renovantes serán evaluados según los requisitos de avance en su carrera: para su primera renovación, deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de las materias según su Plan de Estudios.
- Para la segunda renovación y subsiguientes, deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) de las materias según su Plan de Estudios.
Para ampliar esta información y conocer los cálculos específicos debés leer el Reglamento y las Bases y Condiciones 2026.