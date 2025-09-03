Inicio Sociedad Banco Nación
Banco Nación supermercados: ahorro de $20.000 para jubilados

El Banco Nación habilitó una promo especial para jubilados con las que obtienen un reintegro de $5.000 por semana si pagan con BNA+

Por UNO
Durante todo el mes de septiembre Banco Nación ofrece una promoción en supermercados para jubilados. Quienes paguen con la aplicación de MODO BNA+ tendrán un ahorro de $5.000 semanales, con un tope de $20.000 mensuales que puede ser sumado a otros beneficios.

La promoción estará vigente de lunes a viernes hasta el 30 de septiembre en los siguientes supermercados:

  • ChangoMás.
  • Jumbo.
  • Vea.
  • Disco.
  • Coto.
  • Carrefour.
  • La Anónima.
  • Josimar.
Banco Nación supermercados: $5.000 de ahorro semanales para jubilados

Además de los $5.000 semanales ($20.000 mensuales) que los jubilados podrán ahorrar con la iniciativa de Banco Nación y su billetera virtual BNA+, podrán ahorrar con otras promociones vigentes.

Un dato muy importante es que, a diferencia de la promoción de los miércoles que tiene Banco Nación con el descuento del 30% para todos los que usen MODO BNA+ es que amplía la forma de pago.

En el caso del beneficio de los miércoles nombrado en el párrafo anterior, donde el máximo de reintegro es de $12.000 solamente se puede pagar con tarjetas de crédito.

En cambio, este beneficio para jubilados en supermercados del Banco Nación acepta tarjetas de crédito VISA y también de débito, siempre que se pague con MODO BNA+.

Cómo pagar con MODO BNA+ en supermercados

  • Los jubilados que quieran aprovechar esta promo deberán instalar la aplicación de BNA en su celular.
  • Luego tendrán que abrir la aplicación, avisarle al cajero del supermercado que van a pagar con MODO BNA+ y seleccionar el icono de escaneo de código QR (está en la parte inferior de la pantalla).
  • A continuación deberán escanear el código QR que les facilitará el empleado del supermercado y seleccionar si quieren pagar con tarjeta de crédito o débito.
  • La promoción no tiene contemplado el pago en cuotas.

