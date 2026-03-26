Ayuda Escolar Anual: qué hacer si no cobraste de manera automática en marzo de 2026

ANSES-formulario-Ayuda-Escolar.jpg La Ayuda Escolar es un apoyo económico anual para acompañar a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo.

Ayuda Escolar Anual: qué hacer si aún no cobraste el beneficio en marzo de 2026

Si la Ayuda Escolar Anual de ANSES no se depositó de manera automática en marzo de 2026, generalmente significa que el sistema no tiene la acreditación de escolaridad del año anterior o que hay algún dato pendiente de actualizar.

La acción principal es la presentación del Certificado Escolar (Formulario PS 2.68) para demostrar que el niño o adolescente asistió a clases el año anterior para habilitar el pago de la Ayuda Escolar 2026.

Para eso hay que tener en cuenta lo siguiente:

Descarga el formulario: puedes obtenerlo en la web oficial de ANSES o desde la app Mi ANSES .

o desde la app . Hazlo completar: llévalo a la institución educativa (escuela o jardín) para que las autoridades lo firmen y sellen.

Súbelo a la plataforma: entrando a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Socia, luego ve a la sección Hijos > Presentar Certificado Escolar y, por último, carga la foto del formulario completo y firmado.

anses, suaf, auh, bono, ayuda escolar.webp ANSES recuerda siempre que la presentación del certificado escolar para cobrar la Ayuda Escolar debe realizarse todos los años.

Verificar datos en "Mi ANSES"

Si completaste el formulario (Certificado Escolar) y lo subiste correctamente a la página de ANSES, pero el pago no se realiza, a veces el problema es administrativo. Se debe tener en cuenta que:

Los vínculos familiares estén actualizados.

Y, que tanto el titular como los menores tengan sus datos de contacto y domicilios correctos en el sistema.

El pago de la Ayuda Escolar no es inmediato

Una vez presentado el certificado de manera virtual (o presencial con turno), el pago no es inmediato. ANSES suele demorar entre 60 y 90 días en procesar la información y depositar el monto en la misma cuenta donde cobras la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar (SUAF).

ANSES: montos para la Ayuda Escolar 2026

El valor general de la Ayuda Escolar es de $85.000 por cada hijo. Este monto se compone de una base de $55.672 más un refuerzo extraordinario de $29.328.

Valor General: $85.000.

$85.000. Zona 2: $92.877.

$92.877. Zonas 3 y 4: $110.967.

$110.967. Hijo con discapacidad: El monto base es el mismo ($85.000), pero no se aplican topes de ingresos familiares.

Topes de Ingresos (vigentes a marzo 2026)

Para recibir el beneficio de la Ayuda Escolar, el grupo familiar no debe superar ciertos límites de ingresos:

Tope máximo familiar: $5.292.758 (brutos mensuales).

Tope máximo por integrante: $2.646.379.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar 2026

La Ayuda Escolar es por cada niño o niña que se encuentren dentro de los 45 días a 17 años, inclusive, y que asistan en los niveles jardín, preescolar, primaria y secundaria. Este apoyo económico no corresponde por nivel terciario ni universitario y lo cobra uno solo de los padres, una vez por año.

Los requisitos para la Ayuda Escolar son los siguientes

1. Del hijo:

Tener entre 45 días y 17 años inclusive

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario)

2. Del hijo con discapacidad: