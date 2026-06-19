Avistan la segunda ballena más grande del mundo en una playa de Brasil

El capitán de la embarcación Ximanguinho identificó al ejemplar mientras realizaba labores de observación turística. Las características físicas de este animal facilitaron su reconocimiento inmediato.

Los adultos superan los 25 metros de longitud, poseen un cuerpo delgado y una coloración diferente en cada lado de la mandíbula inferior. El animal también destaca por su alta velocidad de desplazamiento.

Por qué la ballena visita esa playa

Las corrientes de agua fría explican estos acercamientos esporádicos hacia la playa. Los fenómenos oceanográficos elevan los nutrientes del fondo marino hacia la superficie. Este proceso incrementa la cantidad de alimento disponible en la ruta de los grandes animales marinos y modifica su comportamiento habitual.

La caza comercial afectó severamente a estas poblaciones durante el siglo pasado. Aunque las leyes internacionales ayudaron a su recuperación, la especie todavía mantiene la categoría de vulnerable. Los científicos recolectan datos de estos encuentros para mejorar los planes de conservación actuales.