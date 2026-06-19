Avistan la segunda ballena más grande del mundo en una playa de Brasil

Un grupo de investigadores presenció un hecho inusual en las aguas del Atlántico. Durante una navegación de rutina, los especialistas registraron la presencia de una ballena fin. Este gigante destaca por ser la segunda especie de mayor tamaño en el mundo, superada únicamente por la azul.
El avistamiento ocurrió en la zona que separa la isla del continente, un área conocida por su rica biodiversidad.
La aparición de este mamífero marino causó sorpresa entre los expertos locales. Este tipo de cetáceo habita normalmente en aguas frías y templadas. Su presencia en las costas de Brasil ocurre de forma muy ocasional, a diferencia de otras especies como la yubarta, que visita la región de manera regular durante el invierno.
El capitán de la embarcación Ximanguinho identificó al ejemplar mientras realizaba labores de observación turística. Las características físicas de este animal facilitaron su reconocimiento inmediato.
Los adultos superan los 25 metros de longitud, poseen un cuerpo delgado y una coloración diferente en cada lado de la mandíbula inferior. El animal también destaca por su alta velocidad de desplazamiento.
Por qué la ballena visita esa playa
Las corrientes de agua fría explican estos acercamientos esporádicos hacia la playa. Los fenómenos oceanográficos elevan los nutrientes del fondo marino hacia la superficie. Este proceso incrementa la cantidad de alimento disponible en la ruta de los grandes animales marinos y modifica su comportamiento habitual.
La caza comercial afectó severamente a estas poblaciones durante el siglo pasado. Aunque las leyes internacionales ayudaron a su recuperación, la especie todavía mantiene la categoría de vulnerable. Los científicos recolectan datos de estos encuentros para mejorar los planes de conservación actuales.