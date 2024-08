AUH: estas serían las fechas de pago de ANSES para septiembre 2024

De cara al calendario de pago de septiembre 2024, ANSES no tendrá que modificar alguna fecha respecto a otros meses ya que en este mes no hay feriados que obligue a realizar algún cambio. Si bien las fechas no fueron oficializadas por el ente nacional, comenzó a circular un calendario estimativo para los beneficiarios de AUH.

