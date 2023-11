Los signos más gastadores, según la Astrología

mujer preocupada.jpg

Nada escapa a los designios de la Astrología, es por eso que en esta ocasión nos revela cuáles son esos signos del zodiaco más amantes del derroche.

Astrología: los signos más endeudados del zodiaco

Aries

Este signo pasional e impetuoso considera que consumir en exceso es darse la gran vida. Para él siempre será un buen momento para gastar su dinero (y el que no tiene). Gusta de la vida llena de lujos y gastará lo que pueda junto a quienes considere valiosos. A pesar de ser derrochón, es desinteresado y demuestra gran generosidad con las personas que quiere.

Géminis

Uno de los signos que más ama el dinero. Es propenso a gastar en productos que no necesita. Su impulso al consumo está dado por la curiosidad. Le encanta gastar en tendencias y modas sobre accesorios para mejorar el look o la decoración del hogar. Suele ser interesado por lo que no considera gastar en obsequios para algún ser querido; su preferencia será dar a quién pueda retribuirle con buenos regalos.

Leo

La particularidad de este signo es que ama gastar su dinero en familiares y amigos. Se siente bien derrochando su dinero, así es que será feliz gastando en todo lo que se le antoje. A pesar de su tendencia al gasto sólo para acrecentar su ego, suele hacerlo buscando buenos precios. Sin embargo, cae en deudas cuando pierde el control. Es aconsejable estar con él cuando necesites comprar algo.