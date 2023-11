Astrología: los signos que la pasarán de maravillas con Saturno en Piscis.

►TE PUEDE INTERESAR: Luna Nueva de Escorpio: cómo afectará a cada signo, según la Astrología

astrologia saturno en piscis.jpg

Para la Astrología, los signos que serán beneficiados por Saturno en Piscis

Tauro

Muy beneficioso para este signo. Habrá posibilidad de nuevos ingresos y ganancias que serán aumentadas. Se harán realidad tus aspiraciones y será el tiempo de recoger los frutos después de tantos obstáculos. Momento de honestidad en las relaciones amorosas y en el cuidado de la salud.

Géminis

Éxitos en tu aspecto personal y profesional en un gran ciclo de estabilidad. Oportunidades de trabajo en el extranjero, aprovechamiento de aprendizajes pasados y expansión laboral. Este buen augurio para el signo también podría traer problemas familiares.

Leo

Activación de tu seducción y sexualidad. Pero no deberás tomar al sexo como algo mecánico y carnal, sino como una oportunidad para sacar provecho espiritual, aunque no sea la principal característica de tu signo. No tomes como un fracaso lo que anteriormente no funcionó, evalúalo como un gran aprendizaje.

horoscopo zodiaco.jpg

Virgo

Posibilidad de que halles una pareja estable o consolidar la existente. En este signo habrá un proceso de cambio de prioridades, rectificación de cosas que venían torcidas y corte de situaciones que no llevaban a ninguna parte.

Escorpio

Preparación del escenario para una nueva situación amorosa. La pasión y el romance confluirán en la creatividad. Será un buen momento para conocerse a sí mismo, aceptarse uno tal cual es y desplegar todo el amor propio que tenías contenido, algo que ya lo marca tu signo.

Piscis

Es tu momento y no lo debes desperdiciar. El poderoso planeta está en tu signo solar y empujará al crecimiento y la maduración de experiencias que nunca habías vivido. Inicio de cambios importantes y traspaso de estudiante a maestro con relativo esfuerzo. Paciencia porque esa transformación será firme pero gradual.

Según la Astrología, qué significa que Saturno esté en Piscis

El paso de Saturno en Piscis comenzó a principios de este año y concluirá en febrero de 2026, revelan los expertos en Astrología, por lo que estos signos contarán con tiempo suficiente para recibir toda esa carga energética tan especial.

astrologia saturno en piscis 2.jpg

La Astrología nos dice que esta etapa será el logro de viejos anhelos. Aquellas metas que parecían inalcanzables ahora se vuelven accesibles.

El último paso de Saturno en Piscis fue entre 1994 y 1996 por lo que podremos comparar esa etapa de nuestra vida con esta: aunque igual de intensa, no necesariamente sus características serán las mismas. El próximo paso de este maestro kármico por los peces será aproximadamente en 30 años.

Sin embargo, la Astrología asegura que este tránsito del planeta del tiempo por el último signo del zodíaco nos hará procesar todos los beneficios y lecciones kármicas que Saturno nos dio durante su recorrido por todos los signos.