Astrología: el significado de Saturno en en el signo de Piscis

conjuncion luna saturno 2.jpg

A partir de marzo de 2023 se produce el ingreso de Saturno en Piscis, cuya posición permanecerá hasta febrero de 2026. La influencia del planeta de Cronos al último signo del zodíaco marca el final o la culminación de un ciclo.

La Astrología nos dice que esta etapa será el logro de viejos anhelos para todos los signos. Aquellas metas que parecían inalcanzables ahora se vuelven accesibles.

El último paso de Saturno en Piscis fue entre 1994 y 1996 por lo que podremos comparar esa etapa de nuestra vida con esta: aunque igual de intensa, no necesariamente sus características serán las mismas. El próximo paso de este maestro kármico por los peces será aproximadamente en 30 años.

Sin embargo, la Astrología nos revela que este tránsito del planeta del tiempo por el último signo del zodíaco nos hará procesar todos los beneficios y lecciones kármicas que Saturno nos dio durante su recorrido por todos los signos.

Astrología: cómo influye en los signos el paso de Saturno en Piscis

Piscis, signo del zodiaco.jpg

Así será la influencia del tránsito de Saturno por Piscis para todos los signos del zodíaco, según la Astrología:

Aries

Para la Astrología, Saturno en el signo de Piscis hará cambiar, de manera lenta, tus prioridades. Si debiste procesar un intenso dolor o un duelo profundo, puede ser que debas aplazarlo. Será una buena oportunidad para desbloquear viejas maneras de pensar y hacer los cambios necesarios que requieren tu vida.

Tauro

Para la Astrología, Saturno en el signo de Piscis será muy beneficioso para los taurinos. Habrá posibilidad de nuevos ingresos y ganancias que serán aumentadas. Se harán realidad tus aspiraciones y será el tiempo de recoger los frutos después de tantos obstáculos. Momento de honestidad en las relaciones amorosas y en el cuidado de la salud.

Géminis

Para la Astrología, Saturno en el signo de Piscis indica éxitos en tu aspecto personal y profesional en un gran ciclo de estabilidad. Oportunidades de trabajo en el extranjero, aprovechamiento de aprendizajes pasados y expansión laboral. Este buen augurio podría traer problemas familiares.

Cáncer

Para la Astrología, Saturno en el signo de Piscis te dice que deberás desechar planes demasiado exigentes o rígidos. Mantén la mente abierta para lo que este planeta te deparará. Controlar la ansiedad si hay habilidades que tienes que repasar.

Los signos del zodiaco que serán afortunados según el horóscopo del 1 al 5 de junio. Canva

Leo

Para la Astrología, Saturno en el signo de Piscis activará tu seducción y sexualidad. Pero no deberás tomar al sexo como algo mecánico y carnal, sino como una oportunidad para sacar provecho espiritual. No tomes como un fracaso lo que anteriormente no funcionó, evalúalo como un gran aprendizaje.

Virgo

Para la Astrología, Saturno en el signo de Piscis marca compromiso y asociaciones. Posibilidad de hallar una pareja estable o consolidar la existente. Habrá un proceso de cambio de prioridades, rectificación de cosas que venían torcidas y corte de situaciones que no llevaban a ninguna parte.

Libra

Para la Astrología, Saturno en el signo de Piscis activa control y abordamiento del caos que pueda haber en tu vida. Será un período de trabajo, organización y servicio. No habrá que apurarse ni buscar por la tangente. Con calma alcanzarás la eficiencia controlando el estrés y el perfeccionismo que te caracteriza.

Escorpio

Para la Astrología, Saturno en el signo de Piscis prepara el escenario para una nueva situación amorosa. La pasión y el romance confluirán en la creatividad. Será un buen momento para conocerse a sí mismo, aceptarse uno tal cual es y desplegar todo el amor propio que tenías contenido.

signos del zodiaco.jpg

Sagitario

Para la Astrología, Saturno en el signo de Piscis indica acción en el hogar y la vida personal como una prioridad, aunque no será fácil de lograr. Momento para pérdida o ciclo de liberación de antiguas ataduras para dar paso a una nueva visión de las cosas. Búsqueda de echar raíces con la pareja o un inmueble en particular.

Capricornio

Para la Astrología, Saturno en el signo de Piscis empuja a la sociabilización con amigos o durante acontecimientos en particular. Expresividad e interacción. Habilidades comunicativas en vías de perfeccionar. Deberás prestar atención a personas que podrían colaborar en el ascenso económico y social.

Acuario

Para la Astrología, Saturno en el signo de Piscis propone poner orden a la economía y finanzas particulares. Capacidad de poner disciplina en objetivos que antes no estaban previstos. Medita en antiguas lecciones de la vida que te traerán crecimiento en tus posesiones, lento pero constante.

Piscis

Para la Astrología, Saturno en el signo de Piscis es tu momento para no desperdiciar. El poderoso planeta está en tu signo solar y empujará al crecimiento y la maduración de experiencias que nunca habías vivido. Inicio de cambios importantes y traspaso de estudiante a maestro con relativo esfuerzo. Paciencia porque esa transformación será firme pero gradual.