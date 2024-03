Así son las casas prefabricadas que Amazon vende por 26 mil dólares

Después de analizar las características, aparentemente la instalación de estas casas es más complicado de lo que parece.

Jeff Bryant, relató que la casa cuenta con cocina, un baño con todos los servicios, una sala de estar y dos habitaciones. No obstante, después de recibir la casa se enfrentó a varios dilemas, el primero de ellos encontrar un lugar para ubicarla (esto debió pensarlo de antemano) y el segundo, la calidad de los materiales con los que está hecha la casa.

En un video publicado en la plataforma china TikTok el joven remarcó: “Mármol falso de plástico, no lo sé…”, “Los techos son muy bajos. Así que en realidad no son tan altos”.

La casa prefabricada tiene unas dimensiones aproximadas de 5 metros cuadrados y una altura de 2.5 metros. Y cuenta con un diseño moderno por dentro y fuera. De acuerdo con la descripción del producto promete ser una casa segura y capaz de resistir las inclemencias del tiempo, así como terremotos de hasta 8 grados. Sin embargo, no incluye muebles (esto es esperable) ni circuitos eléctricos (esto es un detalle no menor), o material adicional para su instalación, por lo que esto queda a cuenta de los compradores.

Sin embargo, otros compradores de la casa prefabricada que se vende en Amazon, sostienen que puede ser una excelente compra para quienes recién se hacen de un terreno, en tanto que otros encuentran excesivo el precio debido al material con el que está elaborada.

Jeff compartió que no tiene pensado vivir en ella, pero que piensa sacarle provecho alquilándola en Airbnb.

