Así quedó el primer tramo de la ruta Panamericana

https://twitter.com/rodysuarez/status/1316527408066035713 Dejamos habilitado el primer tramo de la obra integral de la Ruta 82, desde calle Ugarte hasta la bajada de los caracoles. Gracias a esta importante inversión, más de 15.000 usuarios se beneficiarán cada día, con un camino más seguro y ágil.



(Sigue) pic.twitter.com/2he0hDqLhd — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) October 14, 2020

En este sentido, Suarez detalló que “hay una luminaria de primera calidad, y ciclovías nuevas, estas son obras que hacen a la calidad de vida de los mendocinos. Que podamos inaugurar una obra en este contexto es doblemente satisfactorio porque todo es más difícil, así que esperamos que la disfruten no solo los vecinos de Luján de Cuyo, sino todos los mendocinos, no solo este tramo que inauguramos ahora, sino todo lo que vamos a seguir trabajando”.

La obra

“Tenemos el primer tramo de la nueva ruta 82, que está compuesta por tres tramos, hoy terminamos el primero. Esperamos en un tiempo no mayor a tres meses poder comenzar con la segunda etapa”, sostuvo Isgro luego de la recorrida.

El funcionario subrayó que “esta obra destaca el manejo ordenado de los recursos, porque los fondos provienen de un ahorro obtenido en la construcción del túnel de Potrerillos, lo que nos permitió avanzar. Además, esta ruta va a implicar un avance en el turismo”.

El segmento se extiende desde la intersección con calle Ugarte hasta la calle Bajada de la Cuesta, conocida popularmente como “bajada de los caracoles”, en Luján de Cuyo.

Los trabajos, basados en un proyecto diseñado por los equipos técnicos de Vialidad Provincial, han establecido una nueva traza tipo doble vía separada por un cantero central, junto a la construcción de calles colectoras, la construcción de una rotonda en el extremo sur del tramo, la construcción de nuevas conexiones con calle Darragueira y con el ingreso al aeródromo de La Puntilla, además de nuevas veredas, cunetas, y nuevo sistema de iluminación, entre otros detalles.

La obra tiene como objetivo ofrecer a los usuarios una ruta más amplia, más cómoda, más segura y más ágil, dentro de un sector del Gran Mendoza que durante la última década ha experimentado cambios notables derivados de la constante expansión inmobiliaria con su correspondiente aumento demográfico y vehicular.

“Para nosotros es un avance sumamente importante porque en un año totalmente atípico en cuanto a la situación sanitaria, se ha podido completar la primera parte de un proyecto que implica superar una serie de riesgos permanentes que presentaba la ruta. Con el primer tramo ya resuelto, es posible apreciar los beneficios derivados de esta obra para el Gran Mendoza y para la conexión con Cacheuta y Potrerillos”, indicó Osvaldo Romagnoli, administrador de Vialidad Provincial.

Consultado sobre la segunda etapa, que se extiende desde calle Bajada de la Cuesta hasta la intersección con calle Gobernador Ortíz, el titular del ente vial subrayó que la misma ya fue licitada y las propuestas presentadas están siendo evaluadas de acuerdo a los procedimientos habituales.

La obra de modernización de la Ruta Provincial 82 demanda en su conjunto una inversión de 80 millones de dólares, de los cuales 50 millones aporta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 30 millones la Provincia.

Características y beneficios

Habilitación del primer tramo de la obra de modernización de Ruta Provincial 82 (Panamericana).

Mayor comodidad, fluidez y seguridad para uno de los sectores más transitados del Gran Mendoza.

Una obra esencial para más de 15 mil usuarios diarios.

Doble vía con un cantero central parquizado.

Banquinas más amplias.

Nuevo sistema de iluminarias LED.

Ciclovía sobre el lateral Este empalmando con el circuito que proviene del Parque General San Martín, pasa por Godoy Cruz y se conecta con Viamonte de Luján de Cuyo.

Construcción de veredas en los dos costados de la traza.

Iluminación peatonal con farolas.

Cruces peatonales.

Nuevas paradas para el transporte público de pasajeros.

Nuevos retornos hacia el sur y hacia el norte junto a la refuncionalización de la rotonda de acceso a Chacras de Coria.

Día de la Madre

En conferencia de prensa, Suarez sostuvo: “Nosotros habíamos autorizado las reuniones familiares durante los días sábados, domingos y feriados, pero el Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación las limitó, porque nosotros no las teníamos autorizadas con anterioridad. Así que vamos a solicitar esa habilitación, eso va a llevar un tiempo, pero lo importante es que respetemos las normas".

En este sentido, el mandatario indicó que “hemos sido muy claros sobre cuál es la normativa que rige en este momento en Mendoza y hay que respetarla”.

“No creo que lleguemos a este Día de la Madre con las autorizaciones. Se podrá festejar más adelante, de forma virtual o en los lugares donde se permite estar en grupos”, puntualizó el mandatario. Y agregó que “los espacios abiertos no están habilitados, porque no lo estaban antes de pasar de ASPO a DISPO, como lo dice el decreto del Presidente. Nos aferramos a esa normativa”.

Suarez detalló que “para este Día de la Madre no se pueden reunir en domicilios particulares o espacios cerrados”, y remarcó: “No obstante, nosotros asumimos el compromiso, y vamos a solicitar al Jefe de Gabinete, quien es el que autoriza estas nuevas aperturas. Hoy nosotros no podemos disponer de ningún tipo de apertura, sino que tenemos que solicitarlas al Gobierno nacional. Por lo que vamos a ir solicitando, pero siempre vamos a estar atendiendo la cantidad de casos, porque esto tiene que ver con la responsabilidad de quienes nos toca gobernar”.

El gobernador detalló que “en los restoranes se pueden reunir, con una capacidad de hasta el 50%, y hasta 6 personas por mesa”.

Jardines maternales

“No van a poder abrir jardines maternales esta semana, ni ningún otro tipo de actividad. No tenemos esa facultad, y vamos a ir viendo qué solicitamos”, aclaró Suarez aunque varias comunas del Gran Mendoza sí lo hicieron.

Celebraciones religiosas

“Estas reuniones quedaron restringidas. No pueden realizar reuniones de 30 personas, porque no estaban habilitadas antes de pasar a DISPO”.

Viajes de larga distancia

“Eso es competencia del Gobierno nacional. Por ahora es para trabajadores esenciales, y ellos no deben realizar cuarentena al llegar a destino”.

Salidas por DNI

“Hemos vuelto al sistema anterior, que abarca toda la semana”.