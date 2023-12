Así podrás recuperar tu árbol de Jade enfermo

Árbol de Jade.jpg Árbol de Jade.

¿Cómo recuperar un árbol de Jade enfermo?

Ingredientes

1 litro de agua tibia en una botella.

Avena no procesada.

100 gramos de semillas de chía.

La avena procesada es ideal para ayudar al árbol de Jade en su proceso de floración, gracias a su contenido de potasio, calcio y fósforo. Por otro lado, las semillas de chía contienen fósforo, potasio, calcio, hierro y magnesio.

El primer paso será agregar en una botella el agua y dos puñados de avena no procesada. Si el agua no está tibia, la avena no podrá ablandarse fácilmente. Luego agita bien la botella hasta que el agua se vuelva color beige o leche.

A continuación añade en el agua las semillas de chía. Bate la botella hasta que el agua se vuelva de color gris o negro.

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo añadir posos de café a tu árbol de Jade para que crezca fuerte

Deja reposar la preparación en la botella al menos durante unas 24 o 72 horas. El líquido se volverá más espeso. En este tiempo, la semilla de chía comenzará a germinar y liberará hormona auxina para nutrir las hojas amarillas de tus plantas.

Procesa la mezcla en una licuadora hasta que quede líquido y diluye la preparación en unos 8 litros de agua.

arbol de jade.webp Árbol de Jade.

¿Cómo aplicar este abono en el árbol de Jade?

Esta preparación debe usarse para regar el árbol de Jade. Aplica este abono líquido todos los días y pronto notarás que las hojas dejan de lucir amarillas y pasan a adquirir un color verde vibrante.