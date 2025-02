Así es el corte de pelo de Lio Messi que puede marcar tendencia este año y todos querrán tenerlo

pelo messi (1).jpg

Su nueva apariencia llamó la atención del mundo entero porque se lo vio completamente diferente a lo que estaba mostrando con anterioridad. La novedad provocó locura entre los fanáticos que se descargan en las redes sociales y uno de ellos apunto al corte de cabello relacionándolo con el Mundial de Fútbol que se viene: “Messi va a llegar al Mundial 2026 con el mismo look que Jesús. No hay forma de que yo no me ilusione con el bicampeonato mundial”.

pelo messi.jpg

Estas palabras del hincha tienen que ver con el corte de cabello crecido de Messi. El deportista decidió darle unos retoques a su imagen y esto no pasó desapercibido para quienes adoran llevar lo mismo que él. Se trata de un corte de pelo similar al blurry fade aunque no tiene una transición entre los largos de cabello, sino que apunta a un anterior corte de esos pero ya más crecido.

Aunque el corte de cabello de Leo Messi no apunta a la perfección y armonía, sí se muestra como un look totalmente limpio y fresco que le otorga un toque juvenil y desaliñado. Quienes quieran copiar ese estilo, deberán cortar su cabello como blurry fade y dejarlo crecer.